новости
новости
Регистрация
В Туле госавтоинспекторы проверили соблюдение ПДД водителями «детских» автобусов
Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Туле госавтоинспекторы проверили соблюдение ПДД водителями «детских» автобусов

Полицейские провели рядом с одной из городских школ специализированный рейд.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области проверили соблюдение правил безопасности водителями автобусов, перевозящих детей. Профилактическое мероприятие прошло вблизи одного из образовательных учреждений.

В первую очередь полицейских интересовало соответствие конструкции и технического состояния транспортного средства, наличие необходимых для перевозки документов и соблюдение водителями дорожно-транспортной дисциплины.

Инспекторы проверили знание юными пассажирами ПДД, рассказали ребятам о безопасном поведении на дороге и вручили им специальные памятки. По результатам проверки к административной ответственности был привлечен один водитель – у него не оказалось тахографа, договора фрахтования и регистрационных документов на транспортное средство.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает: перед каждой организованной перевозкой детей на одном или двух автобусах необходимо за два дня до неё подать уведомление в подразделение ГИБДД. Если перевозка осуществляется тремя и более автобусами, уведомить Госавтоинспекцию нужно за 10 дней. Сделать это можно на сайте ведомства. Также для перевозчиков разработана специальная памятка – она находится здесь.

Требования к водителям, осуществляющим организованную перевозку группы детей:

  • непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории D не менее одного года,
  • отсутствие административных правонарушений, за которые предусмотрены лишение права управления транспортным средством либо административный арест, в течение последнего года,
  • прохождение предрейсового медосмотра и инструктажа по безопасности перевозки детей,

Автобус должен быть оборудован ремнями безопасности, знаком «Перевозка детей», тахографом, спутниковой навигацией. Также обязательно наличие аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя. С 1 июля 2020 года перевозить детей можно будет на автобусах не старше 10 лет.

При нахождении в пути следования более 4 часов не допускается включение в число пассажиров детей до 7 лет. В ночное время перевозить детей можно только к вокзалам и аэропортам, либо от них. Расстояние перевозки не должно превышать 100 километров.

При организованной перевозке детей в междугородном сообщении более 12 часов группу должен сопровождать медработник. При длительности пути более 3 часов в автобусе должна быть еда и вода.

За несоблюдение правил перевозки детей водителю грозит штраф от 3000 до 5000 рублей, либо лишение права управление сроком до полугода. Должностных лиц оштрафуют на сумму от 25 до 50 тысяч, юридических – от 100 до 200 тысяч рублей.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:55 +1
Другие статьи по темам
Событие
тульская ГосавтоинспекцияУГИБДД УМВД России по Тульской областипроверка соблюдения ПДДправила перевозки детей
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В День России в Алексине состоится турнир по боксу
В День России в Алексине состоится турнир по боксу
Инвестор модернизирует пансионат «Шахтер» в Алексине Тульской области за 1 млрд рублей
Инвестор модернизирует пансионат «Шахтер» в Алексине Тульской области за 1 млрд рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.