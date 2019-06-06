В Туле госавтоинспекторы проверили соблюдение ПДД водителями «детских» автобусов

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Полицейские провели рядом с одной из городских школ специализированный рейд.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области проверили соблюдение правил безопасности водителями автобусов, перевозящих детей. Профилактическое мероприятие прошло вблизи одного из образовательных учреждений.

В первую очередь полицейских интересовало соответствие конструкции и технического состояния транспортного средства, наличие необходимых для перевозки документов и соблюдение водителями дорожно-транспортной дисциплины.

Инспекторы проверили знание юными пассажирами ПДД, рассказали ребятам о безопасном поведении на дороге и вручили им специальные памятки. По результатам проверки к административной ответственности был привлечен один водитель – у него не оказалось тахографа, договора фрахтования и регистрационных документов на транспортное средство.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает: перед каждой организованной перевозкой детей на одном или двух автобусах необходимо за два дня до неё подать уведомление в подразделение ГИБДД. Если перевозка осуществляется тремя и более автобусами, уведомить Госавтоинспекцию нужно за 10 дней. Сделать это можно на сайте ведомства. Также для перевозчиков разработана специальная памятка – она находится здесь.

Требования к водителям, осуществляющим организованную перевозку группы детей:

непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории D не менее одного года,

отсутствие административных правонарушений, за которые предусмотрены лишение права управления транспортным средством либо административный арест, в течение последнего года,

прохождение предрейсового медосмотра и инструктажа по безопасности перевозки детей,

Автобус должен быть оборудован ремнями безопасности, знаком «Перевозка детей», тахографом, спутниковой навигацией. Также обязательно наличие аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя. С 1 июля 2020 года перевозить детей можно будет на автобусах не старше 10 лет.

При нахождении в пути следования более 4 часов не допускается включение в число пассажиров детей до 7 лет. В ночное время перевозить детей можно только к вокзалам и аэропортам, либо от них. Расстояние перевозки не должно превышать 100 километров.

При организованной перевозке детей в междугородном сообщении более 12 часов группу должен сопровождать медработник. При длительности пути более 3 часов в автобусе должна быть еда и вода.

За несоблюдение правил перевозки детей водителю грозит штраф от 3000 до 5000 рублей, либо лишение права управление сроком до полугода. Должностных лиц оштрафуют на сумму от 25 до 50 тысяч, юридических – от 100 до 200 тысяч рублей.