ЕГЭ: стресс или реальный шанс поступить в вуз?

Однако при этом многие находят для себя в ЕГЭ плюсы, например многим теперь стало проще поступить теперь в вуз.

Учебный год позади, чудесное время! Но только не для выпускников школ: у них сейчас самый разгар сдачи ЕГЭ.

Про ЕГЭ говорят много и давно, но единого мнения, о том, как относиться к этому экзамену, так и не нашлось. Фонд «Общественное мнение» провел детальный опрос на тему ЕГЭ, в нем приняли участи 1500 человек из 53 регионов России. Из них больше половины не одобряют в целом введение ЕГЭ в школах, остальные не против такой формы проверки знаний:

аргументы поддерживающих ЕГЭ: «реально отражает знания, сразу видно, кто достоин поступить в вуз», «на ЕГЭ дети больше думают, готовятся, работают над знаниями», «в институт поступить легче — не сдавать там экзамены»;

основные мотивы противников: «это стресс для детей», «натаскивают на экзамены, знаний нет», «игра в лотерею, возможны случайные результаты по знаниям», «считаю, что прежняя система была лучше», «это очень сложный экзамен».

При этом 39% отмечают, что с введением ЕГЭ поступить в вуз стало значительно сложнее. Однако 30% наоборот уверены, что этот стало сделать проще. Но если говорить о проверке знаний, то 71% считают: прежняя система позволяла объективнее оценить уровень знаний выпускников школ, поступающих в вузы. За ЕГЭ, как лучшую форму проверки знаний, высказались лишь 15% опрошенных.

Побороть коррупцию в вузах ЕГЭ тоже видимо не смог: «уровень коррупции не изменился» и «уровень коррупции вырос» — эти варианты выбрали по 32% опрошенных. Только 10% считают, что коррумпированность снизилась.

*Некоторые респонденты на отдельные вопросы ответить затруднялись.

Какого мнения вы бы не придерживались относительно ЕГЭ, всегда вспоминаются личные истории об экзаменах: подготовка и бессонные ночи, самые разнообразные шпаргалки от «бомб» до миниатюрных уникальных, строгие педагоги, успехи и неудачи…

Давайте вместе вспомним интересные, веселые, смешные, грустные истории, и сдаче экзаменов и лайфхаки для подготовки к ним. Пишите в комментариях!