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В Тульском музее изобразительных искусств провели мастер-класс для детей

В Тульском музее изобразительных искусств провели мастер-класс для детей

Мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей.

В праздничном мероприятии приняли участие воспитанники детской школы искусств им. Г.Г. Галынина, московский художник – модельер Дмитрий Цветков, художник, член Тульского областного союза художников России -  Михаил Левшин.

Перед зданием музея одновременно работали три интерактивные площадки, в которых принимали участие и взрослые, и дети. 

Праздничный концерт, организованный детской школой искусств им. Г.Г. Галынина, где учащиеся исполнили песни различных жанров, создали приятную атмосферу праздника.

Художник Дмитрий Цветков представил оригинальную композицию – фигура художника из скотча. Как отмечает участник мастер-класса Михаил: 

«Мы уже выходили из парка и собирались ехать домой, но мы увидели необычную фигуру, которую обклеивают скотчем, я с удовольствием присоединился, это очень оригинально, мне нравится, хочется побольше таких креативных событий».

Мастер-класс рисования на мольбертах представил художник Михаил Левшин:

«Не просто так я выбрал именно само здание. В связи со 100-летием художественного музея я хотел обратить внимание на важность этого объекта в Туле и области, здесь собраны уникальные предметы и экспонаты живописи. Сейчас я рисую музей в стиле импрессионизма, за такое короткое время получится только набросок, но если продолжить два, три занятия, то выйдет настоящая картина».

Участница мастер-класса Мария приехала из Щёкино:

«Я узнала о мастер классе в своём кружке по рисованию, я рисую уже 5 лет, и с большой радостью приехала с семьей в Тулу. Мне очень интересно принимать участие здесь под руководством Михаила Левшина.  Хочется, чтобы такие уроки проходили чаще».

Вот так 1 июня, в день защиты детей, Тульский музей изобразительного искусства объединил в творчестве разные поколения.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 20:18 +1
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