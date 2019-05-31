В первые дни июня в Туле прогремят грозы

В начале лета туляков и жителей области ждет жара, сильный ветер и грозы.

По данным тульских метеорологов, 1 июня нас ждет переменная облачность, днем местами небольшой дождь и гроза. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, при грозе ожидается усиление ветра. Температура воздуха днем +22...+27 градусов, ночью +13...+15.

Переменная облачность сохранится и 2 июня. Днем возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха +23...+26 градусов днем, +13...+16 ночью.

Сегодня в Туле возможен небольшой дождь, со второй половины дня ожидаются грозы. Дожди также предполагаются 8, 12 и 13 июня.