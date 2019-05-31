новости
новости
Регистрация
Под Тулой мать оставила двухлетнего ребенка с малознакомым мужчиной: оба пропали
Фото: s1.1zoom.ru

Под Тулой мать оставила двухлетнего ребенка с малознакомым мужчиной: оба пропали

Женщина обратилась в полицию, и стражи порядка бросились на поиски 2-летнего малыша и его спутника.

Накануне вечером в заокскую полицию обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что попросила мужчину, с которым была едва знакома, присмотреть за ее 2-летним сыном. Через несколько часов она попыталась с ним связаться, но его телефон не отвечал.
 
«Незамедлительно после получения сообщения о происшествии на поиски мальчика был ориентирован весь личный состав отделения МВД. Сотрудники полиции вели поиск как на территории районного центра, так и за его пределами. В ходе проделанной работы полицейские выяснили личность мужчины и получили сведения, что тот с ребенком уходил через лес в расположенное неподалеку село, а, побывав там, так же, через лесной массив, пошел обратно», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
В ходе дальнейших поисков полицейские и представители общественности наконец-то нашли мужчину и ребенка на опушке леса. По предварительным данным, угроз жизни и здоровью мальчика нет, никаких противоправных действий в отношении него не совершалось.

На мать ребенка составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 5.35 Административного Кодекса РФ. Полицейские проводят дальнейшую работу по выяснению деталей происшествия.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:55 +5
Другие статьи по темам
Событие
розыскпропал ребенокпроисшествия
Место
Тульская областьЗаокский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В первые дни июня в Туле прогремят грозы
В первые дни июня в Туле прогремят грозы
5,5 тыс. туляков выбрали сервисы «Ростелекома» для онлайн-защиты своих детей
5,5 тыс. туляков выбрали сервисы «Ростелекома» для онлайн-защиты своих детей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.