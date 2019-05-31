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Под Тулой мать оставила двухлетнего ребенка с малознакомым мужчиной: оба пропали
Женщина обратилась в полицию, и стражи порядка бросились на поиски 2-летнего малыша и его спутника.
Накануне вечером в заокскую полицию обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что попросила мужчину, с которым была едва знакома, присмотреть за ее 2-летним сыном. Через несколько часов она попыталась с ним связаться, но его телефон не отвечал.
«Незамедлительно после получения сообщения о происшествии на поиски мальчика был ориентирован весь личный состав отделения МВД. Сотрудники полиции вели поиск как на территории районного центра, так и за его пределами. В ходе проделанной работы полицейские выяснили личность мужчины и получили сведения, что тот с ребенком уходил через лес в расположенное неподалеку село, а, побывав там, так же, через лесной массив, пошел обратно», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
В ходе дальнейших поисков полицейские и представители общественности наконец-то нашли мужчину и ребенка на опушке леса. По предварительным данным, угроз жизни и здоровью мальчика нет, никаких противоправных действий в отношении него не совершалось.
На мать ребенка составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 5.35 Административного
Кодекса РФ. Полицейские проводят дальнейшую работу по выяснению деталей происшествия.
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