Житель Тульской области пытался заплатить 90 тысяч рублей за три «пятёрки» на экзамене в ГИБДД

За эту сумму он предложил сотруднику полиции подделать результаты экзаменов на выдачу водительского удостоверения.

В Донском следователи СУ СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины. Он обвиняется в даче взятки сотруднику Госавтоинспекции.

По версии следствия, 28 февраля обвиняемый предложил старшему госинспектору безопасности дорожного движения группы экзаменационной работы 90 тысяч рублей за «успешную сдачу» теоретических и практических экзаменов для получения водительского удостоверения.

За эту сумму полицейский должен был обеспечить положительную оценку для взяткодателя и двух его братьев. Инспектор от взятки отказался. Злоумышленник стал настаивать и позже попытался передать деньги сотруднику ГИБДД в его служебном кабинете. Взяткодатель был задержан, он находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.