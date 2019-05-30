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Туляков приглашают создать огромную фигуру из скотча

Туляков приглашают создать огромную фигуру из скотча

Интересное мероприятие состоится на площади Искусств.

Тульский музей изобразительных искусств в рамках празднования своего 100-летия проведет фестиваль летнего творчества, который состоится 1 июня.

На площади Искусств вместе с московским художником Дмитрием Цветковым можно будет создать фигуру художника в человеческий рост из разноцветного скотча.

Перед зрителями выступят учащиеся детской школы искусств им. Г. Г. Галынина.

программа мероприятий

12.00 в здании музея — интерактивное занятие-экскурсия «Удивительные животные». (6+) В музейной экспозиции ребята познакомятся с анималистическими картинами и скульптурами русских и западноевропейских художников, выполнят игровые задания, а также увидят мультимедийную презентацию, посвященную самым необычным и удивительным животным нашей планеты.

13.00 на площади Искусств — концерт учащихся ДШИ им. Г. Г. Галынина. 0+

13.00 на площади Искусств — «Тонкие миры детства». Мастер-шоу московского художника Дмитрия Цветкова. (6+) Вместе с московским художником Дмитрием Цветковым дети и взрослые создадут необычную скульптуру из цветного скотча.

13.00 на площади Искусств — детский пленэр под руководством художника Михаила Левшина. 12+

13.00 у здания музея — детский мастер-класс «Монотипия. Бабочки». 0+ Монотипия — это простая, веселая и выразительная техника создания уникальных красочных отпечатков. С помощью красок ребята создадут ярких бабочек, каждая из которых будет уникальной.

16.00 в здании музея — лекция «Авангард как новый тип отношений между художником, искусством и зрителем» Л. Б. Фрейверт.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:29 +1
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