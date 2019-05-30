Трагедия в Донском: когда девочка утонула, другие дети спрятали ее одежду и сбежали

Фото и видео Сергея Старикова.

MySlo cтали известны новые шокирующие подробности происшествия в Донском Тульской области. Как сообщил информированный источник, в ходе работы на месте происшествия следователи выяснили, что в момент гибели 9-летняя девочка была на пруду не одна, а с другими детьми.

Предполагается, что, увидев, что школьница утонула, они спрятали ее одежду и ушли с берега водоема. Именно поэтому поиски места гибели ребенка продолжались так долго. В настоящий момент следователи работают с участниками этой жуткой истории, пытаясь установить все обстоятельства происшествия, в том числе причину, по которой девочка утонула.

Напомним , пруд в микрорайоне Шахтерский в Донском, откуда водолазы извлекли тело погибшей 9-летней девочки, непригоден для купания. Берег и дно пруда достаточно крутые. Любой взрослый понимает, что плавать там – затея достаточно опасная. Тем не менее, по словам местных жителей, в этом водоеме частенько плескались дети, опасность их не пугала.

Это не испугало девочку, которая вечером 29 мая отправилась к пруду. Как удалось узнать корреспонденту Myslo, по словам местных жителей, семья, в которой жила школьница – неблагополучная. Отец и мать ранее судимы. Ребенок жил с матерью, которая злоупотребляет спиртным. В тот вечер женщину видели в компании двух, предположительно, нетрезвых мужчин.

Как удалось выяснить на данный момент, в среду девочка пришла домой около 19.00, чтобы получить у мамы разрешение погулять еще, и пошла на пруд. Когда дочка не вернулась домой, мать подняла тревогу и позвонила в полицию.

Утром участники поисков обнаружили одежду девочки. К водоему вызвали водолазов, которые впоследствии подняли из водоема тело пропавшей. Видимых следов насилия на нем не обнаружено.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка.

– В рамках расследования уголовного дела будут обследованы условия жизни ребенка, собран характеризующий материал на девочку и ее родителей, также будет дана оценка действиям (бездействию) органов опеки и попечительства, установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного происшествия. По результатам оценки указанных причин и условий следователем будут внесены представления ответственным лицам, – сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.