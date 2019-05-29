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Роспотребнадзор проверяет песок и воду перед стартом купального сезона в Тульской области

Роспотребнадзор проверяет песок и воду перед стартом купального сезона в Тульской области

В Тульской области завершается подготовка к открытию купального сезона. Официальных зон отдыха в регионе в этом году будет работать 47.

Контроль за их санитарным состоянием ведет Управление Роспотребнадзора Тульской области.

В ведомстве рассказали, что в апреле-мае поступило 30 обращений от муниципальных образований и юридических лиц о проведении экспертной оценки зон рекреаций, а также лабораторного контроля воды водоемов и песка. Только после получения положительных результатов исследований возможно оформления санитарно-эпидемиологических заключений.

Было отобрано 67 проб воды на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и радиологические показатели для проведения лабораторных исследований.

По результатам исследований оформлены санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии зон отдыха:

  • в Одоевском районе – пляж «Каменка» на реке Упе;
  • пляж «Песчаная коса» на реке Упе, п. Одоев;
  • в Ефремовском районе – пляж на реке Красивая Меча, Ефремов, ул. Береговая;
  • в Каменском районе – пляж по ул. Речной в д. Яблонево;
  • в городе Донской – открытый плавательный бассейн «Плазма-Акватория», водоем «Голубая вода».

Работа в данном направлении продолжается, сообщили в ведомстве.

Что касается Тулы, то все восемь официальных зон отдых готовы к приему отдыхающих. Купаться можно будет:

  • в Зареченском округе – зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково), пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо);
  • в Привокзальном – зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщевка);
  • в Пролетарском – зона отдыха «Золотой петушок» (пруд с. Высокое);
  • в Советском – зона отдыха на среднем пруду в ЦПКиО им. П. П. Белоусова;
  • в Центральном – зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое), (муниципальная), зона отдыха реки Воронка, пляжи №1, 2.

Все эти водоемы обследовали водолазы, проведены работы по очистке дна на глубине до двух метров, организовано проведение акарицидной и дератизационной обработки, сообщает городская администрация. Территории пляжей обустроили: отсыпали песком, отремонтировали пляжные сооружения и др. Матросы-спасатели и водители маломерных судов прошли подготовку. Все спасательные посты укомплектованы необходимым инвентарем и оборудованием. С 28 мая по 31 мая будет проведено техническое освидетельствование зон отдыха.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил управлению по административно-техническому надзору уделять особое внимание санитарному состоянию зон отдыха в течение купального сезона.
 
Купальный сезон продлится с 1 июня по 31 августа.
 

Управление Роспотребнадзора по Тульской области в период наступления жаркой погоды в целях безопасного отдыха на воде рекомендует гражданам купаться только в специально оборудованных местах, имеющих разрешительные документы. Взрослым необходимо ознакомить детей с правилами безопасности на водных объектах.

 

 

 

 

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:31 +2
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