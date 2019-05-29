Нестандартное ДТП в Туле: стекло, закрепленное на крыше авто, разбилось во время движения

Хрупкое стекло соскочило с багажника на крыше прямо во время движения автомобиля.

Инцидент случился сегодня днем на пр. Ленина в районе остановки «Ул. Гоголевская».

Водитель Volkswagwen решил перевезти на крыше авто стекло, но во время движения транспортного средства оно съехало и разбилось. Водитель не стал терять время: смахнул с машины осколки и уехал.

На данный момент последствия ДТП ликвидированы силами Спецавтохозяйства.