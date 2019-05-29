На международном фестивале Крапивы выступит группа «Обе две»

Фото на http://www.energy-life.ru и пресс-службы музея-усадьбы «Ясная Поляна»

Фестиваль начнет свою работу с самого утра. С 9.00 в Крапивенском музее откроются выставки и начнутся первые экскурсии. Но основная часть программы запланирована на 12.00. В это время откроются пять основных площадок фестиваля: музыкальная сцена, площадка знаменитых крапивных боев, музейная улица, кулинарная площадка с многочисленными вкуснейшими блюдами из крапивы и ярмарка ремесел и мастер-классов.

Особо стоит отметить музыкальную программу, которая ждет гостей в этом году. На сцене выступят сразу семь музыкальных коллективов, среди них знаменитая группа «Обе две», тульская кавер-группа Rom'n'roll, Губернаторских духовой оркестр, восходящие звезды тульского рока «Канарейка и Ко» и др. Публикуем полное расписание выступлений:



12.00 — Губернаторский духовой оркестр

13.00 — Группа «ПЯТЕRО»

14.30 — Группа «Канарейка и К»

16.00 — Группа «Корни озёр»

17.30 — Группа «Сбитень»

19.00 — Группа Rom'n'roll

21.00 — Группа «Обе две»

На специальной площадке можно будет попробовать свои силы в уникальном спортивном состязании — крапивных боях. Принять участие можно как в парном бою, так и в командном соревновании.



До 19.00 на территории фестиваля будет работать музейная улица. Здесь можно пройти увлекательный мастер-класс по изготовлению крапивной нити, узнать самое интересное про историю села Крапивна и крапивы и сделать красивые фото на память в фотозоне с тантамаресками по эскизам Сергея Сачкова «Привет из Крапивны!».

Если гости проголодаются, то к их услугам – площадка с вкуснейшими блюдами из крапивы.

На фестивале можно будет попробовать блюда и напитки с крапивой по рецептам кухни разных народов.

Именно в начале лета блюда из крапивы особо полезны, в этот период растение полна целебных свойств.

Весь фестивальный день на центральной площади села будет работать ярмарка.

Также к услугам гостей катание на лошадях, лучный и страйкбольный тиры и детские аттракционы.

Как добраться

Добраться до места проведения фестиваля будет несложно 1 июня с площади Московского вокзала будет организован специальный транспорт. Автобусы будут курсировать с 10.00 до 19.00 и отправляться по мере заполнения.

В обратном направлении первый автобус отправляется в 12.00. Стоимость проезда — 150 рублей.

Также добраться до Крапивны можно своим ходом — на личном автомобиле или общественном транспорте. Подробная схема проезда — на сайте Крапивенского музея.

Крапивна — бывший уездный город Тульской губернии, чьим геральдическим символом стало жгучее растение. Герб Крапивны — это «в золотом поле шесть звездой положенных веток крапивы». Ежегодно в первые выходные лета в историческом центре этого старинного уездного города собираются мастера, художники, музыканты со всей страны, чтобы на весь год зарядиться силой природы.