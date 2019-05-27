Туляк продает пятитысячную купюру за 2,5 млн рублей

«Продаю для тех, кто шарит», – написал обладатель банкноты.

Туляк продает пятитысячную купюру за 2,5 миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на «Авито» в разделе «Коллекционирование».

– Банкота — красивый номер! Продаю для тех, кто шарит, — пишет автор объявления.

В описании к своему «товару» он написал, что его другу предлагали 500 тысяч рублей за похожую.

– Но я-то знаю, что она стоит больше двушника, — уверен обладатель банкноты.