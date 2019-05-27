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Туляк продает пятитысячную купюру за 2,5 млн рублей

Туляк продает пятитысячную купюру за 2,5 млн рублей

«Продаю для тех, кто шарит», – написал обладатель банкноты.

Туляк продает пятитысячную купюру за 2,5 миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на «Авито» в разделе «Коллекционирование».

– Банкота — красивый номер! Продаю для тех, кто шарит, — пишет автор объявления.

В описании к своему «товару» он написал, что его другу предлагали 500 тысяч рублей за похожую.

– Но я-то знаю, что она стоит больше двушника, — уверен обладатель банкноты.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:35 +7
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