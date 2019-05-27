Электронная подпись дает возможность дистанционного поступления в вузы всех регионов

Что такое электронная подпись и где ее получить, рассказывают специалисты филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Тульской области.

Что такое электронная подпись? Это аналог собственноручной подписи, имеющий юридическую силу и действительный на всей территории страны. С помощью квалифицированного сертификата можно не только подписывать различные документы в электронном виде, но и получать государственные услуги Росреестра и других ведомств.

Электронная подпись в системе образования играет большую роль для абитуриентов, выпускников старших классов и их родителей. Она наиболее интересна тем, что с её помощью можно подать документы и получить результаты поступления в вузы не только нашего региона, но в другие регионы страны.

Электронная подпись выдается в Удостоверяющем центре Кадастровой палаты.

Электронная подпись, выданная в Удостоверяющем центре, имеет широкую область применения (c полным перечнем информационных систем, где применима электронная подпись, можно ознакомиться на сайте УЦ), Для приобретения электронной подписи можно оставить заявку на официальном сайте Удостоверяющего центра. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте УЦ и оформить заявку в личном кабинете. После подтверждения личности в одном из офисов УЦ электронная подпись станет доступна в личном кабинете.

Более подробную информацию об услугах Удостоверяющего центра, а также консультацию по подаче заявки для оформления электронной подписи можно узнать по телефону 8 (4872) 77-33-17 (доб. 2275).

Применение электронной подписи существенно увеличивает возможности при выборе вуза у абитуриентов. Поступающие могут выбирать сразу несколько учебных заведений, куда бы им хотелось поступить, а передача документов в электронном виде ускоряет процесс подачи заявления в приемную комиссию и позволяет сэкономить время и денежные средства, которые пришлось бы потратить на дорогу или отправку документов по почте. Электронная подпись, используемая для подачи документов в вузы, в значительной степени упрощает взаимодействие абитуриента с приемной комиссией, повышает мобильность абитуриента, обеспечивает защиту всех передаваемых данных и подтверждает подлинность документов.