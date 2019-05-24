Как тулякам уйти на «ипотечные каникулы»: разъяснение Центробанка

Ипотечные заемщики смогут приостанавливать или уменьшать выплаты по кредиту – соответствующий закон вступит в силу 31 июля. «Ипотечные каникулы» длиной в шесть месяцев предусмотрены для плательщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Именно на такой срок человек сможет приостановить выплаты по ипотеке или уменьшить их размер, чтобы поправить свои финансовые дела.

После окончания «каникул» срок возврата кредита увеличится на период отсрочки, а пени и штрафы начисляться не будут. Воспользоваться льготой можно будет только один раз по каждому кредитному договору. Ещё два условия: жилье должно быть единственным пригодным для проживания, а сумма кредита – не более 15 млн рублей.

Клиенты, оказавшиеся в трудной ситуации, должны документально подтвердить это. По словам главы тульского отделения Центрального Банка России Дмитрия Новикова, использование льготного периода не ухудшит кредитную историю заемщика:

– Часто ипотека – единственный для граждан способ решения квартирного вопроса. Человек берет кредит на 10-15 лет – это достаточно долгий срок, за который жизненные обстоятельства могут измениться. И если возникла серьезная проблема, заемщик должен быть уверен, что не останется без жилья. Новый закон защитит его.