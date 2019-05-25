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Погода в Туле 26 мая: сильный дождь с грозой, до +25

Погода в Туле 26 мая: сильный дождь с грозой, до +25

Синоптики обещают порывистый ветер и низкое давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет облачно с прояснениями.

Днём ожидается кратковременный сильный дождь (по данным сайта «Метеоинфо», до 11 мм), гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 10 до 15 градусов выше нуля, днём – от +20 до +25. Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +2
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