Погода в Туле 26 мая: сильный дождь с грозой, до +25

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет облачно с прояснениями.

Днём ожидается кратковременный сильный дождь (по данным сайта «Метеоинфо», до 11 мм), гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 10 до 15 градусов выше нуля, днём – от +20 до +25. Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.