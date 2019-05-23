Алексей Дюмин поздравил болельщиков и игроков «Арсенала» с выходом в Лигу Европы

«Мы всей душой болели за ребят, и они не подвели», – отметил губернатор.

Тульский «Арсенал» впервые в своей истории вышел в еврокубковый турнир. Болельщиков и игроков команды поздравил губернатор Алексей Дюмин.

«Этот сезон навсегда останется в сердцах тульских болельщиков! Убедительная игра, яркие победы — всё это было в исполнении «Арсенала». И как закономерный итог — команда впервые примет участие в розыгрыше еврокубка. Клуб доказал, что готов покорять международные футбольные вершины.

Это общая заслуга игроков, тренерского штаба, болельщиков и людей, которые на протяжении последних лет вкладывают в команду не только душу, но и свои ресурсы.

Отдельные слова благодарности за финансовую поддержку и веру в «Арсенал» генеральному директору ГК «Ростех» Сергею Чемезову, председателю правления ПАО «НК «Роснефть» Игорю Сечину, российскому бизнесмену и меценату Алишеру Усманову, председателю правления «Газпромбанка» Андрею Акимову.

Благодарю президента ПФК «Арсенал» Гурама Аджоева. Несмотря на некий скепсис, сопровождавший его приход, он доказал свой профессионализм и личную включенность.

Это событие войдет в историю тульского края.

Мы всей душой болели за ребят, и они не подвели. Так держать! Вперед, за Тулу — к новым победам!» — сказал глава региона.

По итогам сезона 2018/2019 «Арсенал» занял 6-е место в РПЛ и попал во второй квалификационный раунд Лиги Европы.