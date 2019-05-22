В воскресенье в Туле состоится вторая игра «Оружейной лиги» КВН

На снимке орловская команда КВН «Решка». Фото из архива Myslo.

Во втором ¼ финале «Оружейной лиги» примут участие девять команд.

Представляем участников этой игры:

«Ещё», Санкт-Петербург;

«Решка», Орел;

«Сборная города Егорьевска», Егорьевск;

«Ваши финансы», Тула;

«Сборная Азербайджанцев», Омск;

«Сделано по ГОСТу», Калуга;

«КиС», Тула;

«Сборная волонтёров Тулы», Тула;

«Новые ГРУЗИНЫ», Москва.

По итогам будут выбраны команды, которые сыграют в полуфинале.



На фото тульская команда «КиС».

Второй ¼ финал состоится 26 мая в 17.00 в Городском концертном зале. Вход на игру по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать по ссылке.