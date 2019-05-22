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В воскресенье в Туле состоится вторая игра «Оружейной лиги» КВН
На снимке орловская команда КВН «Решка». Фото из архива Myslo.

В воскресенье в Туле состоится вторая игра «Оружейной лиги» КВН

Во втором ¼ финале «Оружейной лиги» примут участие девять команд.

Представляем участников этой игры:

  • «Ещё», Санкт-Петербург;
  • «Решка», Орел;
  • «Сборная города Егорьевска», Егорьевск;
  • «Ваши финансы», Тула;
  • «Сборная Азербайджанцев», Омск;
  • «Сделано по ГОСТу», Калуга;
  • «КиС», Тула;
  • «Сборная волонтёров Тулы», Тула;
  • «Новые ГРУЗИНЫ», Москва.

По итогам будут выбраны команды, которые сыграют в полуфинале.


На фото тульская команда «КиС».

Второй ¼ финал состоится 26 мая в 17.00 в Городском концертном зале. Вход на игру по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать по ссылке.

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Автор: Настя Якушина, сегодня, в 08:00 0
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