На снимке орловская команда КВН «Решка». Фото из архива Myslo.
В воскресенье в Туле состоится вторая игра «Оружейной лиги» КВН
Во втором ¼ финале «Оружейной лиги» примут участие девять команд.
Представляем участников этой игры:
- «Ещё», Санкт-Петербург;
- «Решка», Орел;
- «Сборная города Егорьевска», Егорьевск;
- «Ваши финансы», Тула;
- «Сборная Азербайджанцев», Омск;
- «Сделано по ГОСТу», Калуга;
- «КиС», Тула;
- «Сборная волонтёров Тулы», Тула;
- «Новые ГРУЗИНЫ», Москва.
По итогам будут выбраны команды, которые сыграют в полуфинале.
На фото тульская команда «КиС».
Второй ¼ финал состоится 26 мая в 17.00 в Городском концертном зале. Вход на игру по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать по ссылке.
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