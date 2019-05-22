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Главный спасатель Тульской области заработал за год 3,1 млн рублей
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Главный спасатель Тульской области заработал за год 3,1 млн рублей

Владимиру Кий принадлежит автомобиль Lexus RX270.

МЧС России обнародовало сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих сотрудников за 2018 год. Из документов следует, что начальник ГУ МЧС России по Тульской области Владимир Кий заработал в 2018 году 3 млн 185 тыс. 220 рублей и 30 копеек. В собственности у генерал-майора внутренней службы есть внедорожник Lexus RX270.
 
Кроме того, Владимир Кий задекларировал квартиру площадью 94,9 кв. м (общая долевая собственность, 1/4), совместную с супругой квартиру площадью 42,3 кв. м и служебную площадью 62,6 кв. м.
 

Жена Владимира Кий заработала за этот же период 748 тыс. 368 рублей 8 копеек. У нее в индивидуальной собственности есть два земельных участка (800 и 759 кв. м), квартира площадью 94,9 кв. м (общая долевая собственность, 1/4) и садовый дом площадью 58 кв. м (индивидуальная собственность). 

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:32 +2
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