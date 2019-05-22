Главный спасатель Тульской области заработал за год 3,1 млн рублей

Фото пресс-службы правительства Тульской области

МЧС России обнародовало сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих сотрудников за 2018 год. Из документов следует, что начальник ГУ МЧС России по Тульской области Владимир Кий заработал в 2018 году 3 млн 185 тыс. 220 рублей и 30 копеек. В собственности у генерал-майора внутренней службы есть внедорожник Lexus RX270.

Кроме того, Владимир Кий задекларировал квартиру площадью 94,9 кв. м (общая долевая собственность, 1/4), совместную с супругой квартиру площадью 42,3 кв. м и служебную площадью 62,6 кв. м.

Жена Владимира Кий заработала за этот же период 748 тыс. 368 рублей 8 копеек. У нее в индивидуальной собственности есть два земельных участка (800 и 759 кв. м), квартира площадью 94,9 кв. м (общая долевая собственность, 1/4) и садовый дом площадью 58 кв. м (индивидуальная собственность).