Туляков приглашают на ярмарку за фермерскими продуктами

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Свои товары представят более 100 сельхозпроизводителей.

В субботу, 25 мая, в рамках Дней предпринимательства в Туле на Калужском шоссе состоится ярмарка «Тульский привоз для всех». Свою продукцию тулякам представят более 100 фермеров со всей области.

На ярмарке можно будет без наценок приобрести продукцию тульских производителей – молоко, сметану, творог, сыры, мясные продукты, колбасы, сладости, выпечку и свежеиспеченный хлеб. Гостей ждет веселая развлекательная программа.