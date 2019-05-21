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Туляков приглашают на ярмарку за фермерскими продуктами
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Туляков приглашают на ярмарку за фермерскими продуктами

Свои товары представят более 100 сельхозпроизводителей.

В субботу, 25 мая, в рамках Дней предпринимательства в Туле на Калужском шоссе состоится ярмарка «Тульский привоз для всех». Свою продукцию тулякам представят более 100 фермеров со всей области.

На ярмарке можно будет без наценок приобрести продукцию тульских производителей – молоко, сметану, творог, сыры, мясные продукты, колбасы, сладости, выпечку и свежеиспеченный хлеб. Гостей ждет веселая развлекательная программа.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:30 +2
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