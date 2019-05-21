Центральная диспетчерская служба: кто и как контролирует работу общественного транспорта в Туле

Начиная рабочий день, водители МКП «Тулгорлектротарнс» проверяют, как работает система ГЛОНАСС. Специальное устройство установлено в салоне автобуса. С его помощью данные о том, соблюдает ли водитель расписание, есть ли на дорогах пробки и ДТП, время автобуса в пути, сроки прибытия на ту или иную остановку, поступают в АО «Центральная диспетчерская служба».

- Оборудование включается сразу после запуска аккумулятора, - говорит водитель троллейбуса Наталья Семенова. - На табло появляется информация: маршрут, выход, время, расписание, выданное диспетчером. Поехали! Работать с использованием оборудования стало удобнее, т. к. высвечивается фактическое время, расписание в режиме онлайн с учетом того, во сколько я должна была приехать, и фактический приезд на остановку. Раньше приходилось отвлекаться и смотреть в бумаги. Кроме того, имеется прямая связь с диспетчером. В случае ДТП на пути движения и других непредвиденных ситуаций диспетчер может скорректировать маршрут объезда или сообщить о необходимости ожидания объезда. Также в случае обнаружения посторонних предметов в салоне водитель имеет возможность оперативно сообщить о находке.

- В каждом подразделении МКП «Тулгорэлектротранс» работают диспетчерские пункты, где установлено программное обеспечение, которое помогает нам также в режиме реального времени корректировать работу городского пассажирского транспорта, - говорит директор МКП «Тулгорэлектротранс» Алексей Марушкин. – С учетом заторов и аварийных ситуаций диспетчеры могут изменять маршрут следования транспорта, менять схему движения. Диспетчер отслеживает, где «встал» транспорт из-за аварии или поломки.

А вся информация о транспорте стекается в Центральную диспетчерскую службу, которая существует с 2014 года и контролирует работу всего транспорта в Туле и области, за исключением личного. В настоящее время на контроле ЦДС более 3,5 транспортных средств, работающих по 500 маршрутам в Тульской области и делающих более 12 тысяч рейсов ежедневно по утверждённому расписанию.

В зависимости от протяжённости, наполняемости маршрута его обслуживает определённое количество автобусов, троллейбусов и трамваев, каждый из которых работает по своему расписанию. Всё данные по каждому маршруту сотрудниками ЦДС заведены в информационные базы данных. Сигнал от транспортных средств поступает на сервер, где эти данные обрабатываются, накапливаются и преобразуются для передачи на рабочие места специалистов ЦДС ТО.

Помимо общественного транспорта, ЦДС администрирует машины скорой помощи, транспорт, задействованный на уборке города и проч.

Каждый маршрут городского общественного транспорта – автобусов, троллейбусов, трамваев – четко просматривается на экранах операторов. Система настроена на то, чтобы контролирующие органы, в том числе органы муниципальной власти, получали оперативную достоверную информацию о работе всего муниципального транспорта.

- Мы получаем полную информацию о работе муниципального транспорта – какой объем работы был выполнен, как он соответствует утвержденному расписанию и графику выхода подвижного состава на маршруты. Если возникают спорные вопросы, жалобы пассажиров, например, что автобус не остановился на остановке, можно просмотреть весь маршрут, время и продолжительность остановок, скоростной режим движения. Кстати, в архиве эта информация хранится в течение 5 лет! - заявил Алексей Крыгин. - Система дает точный километраж пробега каждого транспортного средства, что позволяет вести дополнительно контроль за списанием средств на ГСМ.

С 2015 года утверждено расписание выпуска городского муниципального транспорта на линию: 130 автобусов, 53 троллейбуса и 63 трамвая. При наличии еще и коммерческого транспорта (маршруток) это количество муниципального транспорта гарантировано обеспечивает перевозку пассажиров в Туле. Но зачастую это расписание не выполнялось. Так было до середины 2018 года.

За полгода Тулгорэлектротранс сумел увеличить выпуск транспорта на линию: сейчас ежедневно на линию выходят все 53 троллейбуса, 63 трамвая и 127 из 129 автобусов. То есть предприятие выполняет плановый показатель по выпуску подвижного состава на линию, установленный Минтрансом РФ для муниципальных перевозок – 96% (для Тулы сейчас этот показатель составляет 98%).

Увеличен выпуск подвижного состава и в вечернее время. Еще полгода назад туляки жаловались, что после 19.00 не дождешься муниципального автобуса – тогда в рейс выходило всего 12-15 машин. Сейчас это показатель соответствует плану – 35 из 38 машин работают в вечернее время на маршрутах.

- В этом году Тулгорэлектротранс планирует довести утренний выпуск машин на линию до 160, а в вечернее время – до 70! В этом году мы переведем часть маршрутов с нерегулируемым тарифом – читай, маршрутки – в разряд «с регулируемым тарифом». Что это значит для пассажиров? Во-первых, на таких маршрутах будут предоставляться все льготы, действующие сейчас только в муниципальном транспорте. Во-вторых, пассажиры получат возможность оплачивать проезд безналичным способом. А в-третьих, это новый подвижной состав и прежде всего автобусы средней и большой вместимости, - пояснил Алексей Крыгин.

По его словам, при составлении новой транспортной схемы интервал движения городского транспорта средней и большой вместимости часы пик не превысит более 7 минут. А в межпиковое время – 15-20 минут.

СПРАВКА MYSLO

Чем отличается транспорт с регулируемым тарифом от транспорта с нерегулируемым тарифом?

Согласно закону №220-ФЗ, есть два вида пассажирских перевозок.

Перевозчик, работающий по нерегулируемому тарифу, самостоятельно определяет на основе законодательства РФ стоимость проезда и подвижной состав. Он вправе не предоставлять льготы пассажирам. По таким условиям сейчас работают все тульские маршрутки.

Перевозчик, работающий по регулируемому тарифу, - это муниципальный транспорт, где предоставляются льготы на проезд, где на линию выходят машины средней и большой вместимости и где можно оплачивать проезд по карте.

При переводе коммерческого перевозчика на регулируемый тариф перевозчик должен будет пройти конкурсные процедуры и заключить муниципальный контракт. Работа по регулируемому тарифу финансируется из бюджета города. Перевозчик будет получать оплату за километр пробега, а в случае невыполнения условий муниципального контракта к нему будут применять штрафные санкции.

Для полного перевода тульского транспорта на работу по регулируемому тарифу необходимо около 500-600 единиц транспорта большой вместимости. Для сравнения, сейчас по улицам Тулы ходят около 1000 ед маршруток.

К концу года в Туле регулярные перевозки по муниципальным маршрутам № 4, 40к, 42, 50 и 62 с середины декабря будут осуществляться по регулируемым тарифам.

Евгений Беляев Информацию о движении городского транспорта любой пассажир может получить с помощью сервисов Яндекс.Транспорт и Транспорт71. Эти сервисы связаны с базой данных ЦДС. Помимо муниципального, на Яндекс.Трнспорт выводится также информация о движении коммерческого транспорта, - пояснил директор АО «ЦДС ТО» Евгений Беляев.

Напомним, что поручение - наладить работу общественного транспорта в Туле - дал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.