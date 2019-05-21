новости
новости
Регистрация
Центральная диспетчерская служба: кто и как контролирует работу общественного транспорта в Туле

Центральная диспетчерская служба: кто и как контролирует работу общественного транспорта в Туле

Об увеличении выпуска транспорта на линию рассказал рассказал замглавы администрации Тулы, начальник управления транспорта и дорожного хозяйства Алексей Крыгин.

Начиная рабочий день, водители МКП «Тулгорлектротарнс» проверяют, как работает система ГЛОНАСС. Специальное устройство установлено в салоне автобуса. С его помощью данные о том, соблюдает ли водитель расписание, есть ли на дорогах пробки и ДТП, время автобуса в пути, сроки прибытия на ту или иную остановку, поступают в АО «Центральная диспетчерская служба».

- Оборудование включается сразу после запуска аккумулятора, - говорит водитель троллейбуса Наталья Семенова. - На табло появляется информация: маршрут, выход, время, расписание, выданное диспетчером. Поехали! Работать с использованием оборудования стало удобнее, т. к. высвечивается фактическое время, расписание в режиме онлайн с учетом того, во сколько я должна была приехать, и фактический приезд на остановку. Раньше приходилось отвлекаться и смотреть в бумаги. Кроме того, имеется прямая связь с диспетчером. В случае ДТП на пути движения и других непредвиденных ситуаций диспетчер может скорректировать маршрут объезда или сообщить о необходимости ожидания объезда. Также в случае обнаружения посторонних предметов в салоне водитель имеет возможность оперативно сообщить о находке.

- В каждом подразделении МКП «Тулгорэлектротранс» работают диспетчерские пункты, где установлено программное обеспечение, которое помогает нам также в режиме реального времени корректировать работу городского пассажирского транспорта, - говорит директор МКП «Тулгорэлектротранс» Алексей Марушкин. – С учетом заторов и аварийных ситуаций диспетчеры могут изменять маршрут следования транспорта, менять схему движения. Диспетчер отслеживает, где «встал» транспорт из-за аварии или поломки.

А вся информация о транспорте стекается в Центральную диспетчерскую службу, которая существует с 2014 года и контролирует работу всего транспорта в Туле и области, за исключением личного. В настоящее время на контроле ЦДС более 3,5 транспортных средств, работающих по 500 маршрутам в Тульской области и делающих более 12 тысяч рейсов ежедневно по утверждённому расписанию.

В зависимости от протяжённости, наполняемости маршрута его обслуживает определённое количество автобусов, троллейбусов и трамваев, каждый из которых работает по своему расписанию. Всё данные по каждому маршруту сотрудниками ЦДС заведены в информационные базы данных. Сигнал от транспортных средств поступает на сервер, где эти данные обрабатываются, накапливаются и преобразуются для передачи на рабочие места специалистов ЦДС ТО.

Помимо общественного транспорта, ЦДС администрирует машины скорой помощи, транспорт, задействованный на уборке города и проч.

Каждый маршрут городского общественного транспорта – автобусов, троллейбусов, трамваев – четко просматривается на экранах операторов. Система настроена на то, чтобы контролирующие органы, в том числе органы муниципальной власти, получали оперативную достоверную информацию о работе всего муниципального транспорта.

- Мы получаем полную информацию о работе муниципального транспорта – какой объем работы был выполнен, как он соответствует утвержденному расписанию и графику выхода подвижного состава на маршруты. Если возникают спорные вопросы, жалобы пассажиров, например, что автобус не остановился на остановке, можно просмотреть весь маршрут, время и продолжительность остановок, скоростной режим движения. Кстати, в архиве эта информация хранится в течение 5 лет!  - заявил Алексей Крыгин. - Система дает точный километраж пробега каждого транспортного средства, что позволяет вести дополнительно контроль за списанием средств на ГСМ.

С 2015 года утверждено расписание выпуска городского муниципального транспорта на линию: 130 автобусов, 53 троллейбуса и 63 трамвая. При наличии еще и коммерческого транспорта (маршруток) это количество муниципального транспорта гарантировано обеспечивает перевозку пассажиров в Туле. Но зачастую это расписание не выполнялось. Так было до середины 2018 года.

За полгода Тулгорэлектротранс сумел увеличить выпуск транспорта на линию: сейчас ежедневно на линию выходят все 53 троллейбуса, 63 трамвая и 127 из 129 автобусов. То есть предприятие выполняет плановый показатель по выпуску подвижного состава на линию, установленный Минтрансом РФ для муниципальных перевозок – 96% (для Тулы сейчас этот показатель составляет 98%).

Увеличен выпуск подвижного состава и в вечернее время. Еще полгода назад туляки жаловались, что после 19.00 не дождешься муниципального автобуса – тогда в рейс выходило всего 12-15 машин. Сейчас это показатель соответствует плану – 35 из 38 машин работают в вечернее время на маршрутах.  

- В этом году Тулгорэлектротранс планирует довести утренний выпуск машин на линию до 160, а в вечернее время – до 70!  В этом году мы переведем часть маршрутов с нерегулируемым тарифом – читай, маршрутки – в разряд «с регулируемым тарифом». Что это значит для пассажиров? Во-первых, на таких маршрутах будут предоставляться все льготы, действующие сейчас только в муниципальном транспорте. Во-вторых, пассажиры получат возможность оплачивать проезд безналичным способом. А в-третьих, это новый подвижной состав и прежде всего автобусы средней и большой вместимости, - пояснил Алексей Крыгин.

По его словам, при составлении новой транспортной схемы интервал движения городского транспорта средней и большой вместимости часы пик не превысит более 7 минут. А в межпиковое время – 15-20 минут.

СПРАВКА MYSLO

Чем отличается транспорт с регулируемым тарифом от транспорта с нерегулируемым тарифом?

Согласно закону №220-ФЗ, есть два вида пассажирских перевозок.

Перевозчик, работающий по нерегулируемому тарифу, самостоятельно определяет на основе законодательства РФ стоимость проезда и подвижной состав. Он вправе не предоставлять льготы пассажирам. По таким условиям сейчас работают все тульские маршрутки.

Перевозчик, работающий по регулируемому тарифу, - это муниципальный транспорт, где предоставляются льготы на проезд, где на линию выходят машины средней и большой вместимости и где можно оплачивать проезд по карте.

При переводе коммерческого перевозчика на регулируемый тариф перевозчик должен будет пройти конкурсные процедуры и заключить муниципальный контракт. Работа по регулируемому тарифу финансируется из бюджета города. Перевозчик будет получать оплату за километр пробега, а в случае невыполнения условий муниципального контракта к нему будут применять штрафные санкции.

Для полного перевода тульского транспорта на работу по регулируемому тарифу необходимо около 500-600 единиц транспорта большой вместимости. Для сравнения, сейчас по улицам Тулы ходят около 1000 ед маршруток.

К концу года в Туле регулярные перевозки по муниципальным маршрутам № 4, 40к, 42, 50 и 62 с середины декабря будут осуществляться по регулируемым тарифам.

Евгений Беляев

Информацию о движении городского транспорта любой пассажир может получить с помощью  сервисов Яндекс.Транспорт и Транспорт71. Эти сервисы связаны с базой данных ЦДС. Помимо муниципального, на Яндекс.Трнспорт выводится также информация о движении коммерческого транспорта, - пояснил директор АО «ЦДС ТО» Евгений Беляев.

Напомним, что поручение - наладить работу общественного транспорта в Туле - дал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 18:19 +2
Другие статьи по темам
Событие
работа общественного транспортаЦДСпоручение губернатора Тульской области
Люди
Алексей ДюминАлексей КрыгинАлексей МарушкинЕвгений Беляев
Место
ТулаТулгорэлектротранс

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают на ярмарку за фермерскими продуктами
Туляков приглашают на ярмарку за фермерскими продуктами
Туляков приглашают на день массового футбола
Туляков приглашают на день массового футбола
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.