Тульские ансамбли «Услада» и «Визави» представили Россию на параде в Пекине

Фото предоставлены пресс-службой филармонии.

В столице Китая прошла торжественная церемония открытия «Конференции по диалогу между цивилизациями Азии».

На церемонии открытия конференции с программной речью выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

Одним из ярких культурных событий этого форума стал парад Азиатских цивилизаций, который прошел в олимпийском парке Пекина 16 мая. Россию на параде представляют фольклорный ансамбль «Услада» и ансамбль танца «Визави».

Делегация Тульской областной филармонии (руководитель Елена Юрьевна Руднева) прибыла в Китайскую народную республику для участия в Азиатском параде цивилизаций по приглашению Пекинского Министерства культуры и туризма.

В параде приняли участие выдающиеся творческие коллективы из 16 азиатских стран, 15 китайских провинций.

«Парад азиатских народов» отражает древнее и современное очарование культуры Пекина, разнообразие Китая и великолепие азиатских народностей на четырёх площадках: «Обаяние Китайских этнических групп», «Феерическая Азия», «Чарующий Китай» и «Добро пожаловать в Пекин».





Почётными гостями конференции выступили лидеры ряда государств, среди которых Камбоджа, Греция, Сингапур, Шри-Ланка, Монголия и Армения. Участие в конференции также прияли руководители международных организаций, включая ЮНЕСКО. В мероприятиях конференции принимают участие ученые, представители правительств, члены международных организаций из азиатских стран и других стран мира. В рамках конференции пройдёт более 110 различных мероприятий, среди которых тематические форумы, круглые столы, переговоры, а также развлекательная программа, самой яркой частью которой станет карнавал азиатской культуры.



