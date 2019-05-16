В Туле пройдет фестиваль «RUKAMI. ТУЛА-ТЕХ»

Фестиваль идей и технологий пройдет с 31 мая по 2 июня на площадке творческого индустриального кластера «Октава».

Это один из 10 подобных фестивалей по всей стране, включая итоговый Международный фестиваль Rukami в Москве.

Тульский фестиваль является частью проекта Rukami — федерального некоммерческого проекта Кружкового движения Национальной технологической инициативы, направленного на привлечение внимания молодежи и широкой аудитории к техническому творчеству, меи?керству, созданию собственных проектов в кружках.

Главные герои фестиваля — люди, которые занимаются изобретательством и техническим творчеством,

имеют или получают образование в инженерной или ИТ-областях, школьники, интересующиеся новыми технологиями.

В рамках фестиваля будет организовано несколько конкурсных направлений, в которых примут участие более 20 школьных технопарков, различных кружков, ВУЗы и предприятия представят свои проекты и интерактивные стенды.

Все желающие смогут посетить целый ряд интересных лекций и мастер-классов разного уровня сложности, среди которых: cоздание изделий с использованием лазерного станка с ЧПУ и 3D-принтера, работа с паяльной станцией, программирование компьютерных игр, Scratch, Биотехнолог-профессия будущего, бумажное моделирование и многие другие.

Фестиваль проходит в рамках акции министерства образования Тульской области «Подари детям чудо! Подари детям праздник!», посвященной Дню защиты детей, и способствует решению ключевых задач нацпроектов «Образование» и «Наука».

Фестиваль откроет свои двери для всех желающих 31 мая в 12.00. Принять участие в мероприятиях фестиваля смогут дети и взрослые.

Подробнее узнать о программе фестиваля можно здесь.