Кадастровая палата приглашает тульских дачников на День открытых дверей
Мероприятие пройдёт в рамках Всероссийской недели правовой помощи владельцам загородной недвижимости.
Кадастровая палата по Тульской области проведет день открытых дверей и горячую линию по дачным вопросам. Мероприятия пройдут в рамках Всероссийской недели правовой помощи владельцам загородной недвижимости.
На Дне открытых дверей будут присутствовать сотрудники регионального Управления Росреестра, риэлторы и нотариусы. Они ответят на вопросы туляков и расскажут, что можно строить на дачных участках, как оформить там прописку, как избежать лишнего налогового бремени и многое другое.
День открытых дверей пройдёт 21 мая, с 11.00 до 13.00, по адресу: ул. Комсомольская, д. 45. Горячая линия состоится 22 мая, с 10.00 до 12.00, по телефону: 77-32-78.