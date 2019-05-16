Кадастровая палата приглашает тульских дачников на День открытых дверей

Кадастровая палата по Тульской области проведет день открытых дверей и горячую линию по дачным вопросам. Мероприятия пройдут в рамках Всероссийской недели правовой помощи владельцам загородной недвижимости.

На Дне открытых дверей будут присутствовать сотрудники регионального Управления Росреестра, риэлторы и нотариусы. Они ответят на вопросы туляков и расскажут, что можно строить на дачных участках, как оформить там прописку, как избежать лишнего налогового бремени и многое другое.