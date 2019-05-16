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Кадастровая палата приглашает тульских дачников на День открытых дверей

Кадастровая палата приглашает тульских дачников на День открытых дверей

Мероприятие пройдёт в рамках Всероссийской недели правовой помощи владельцам загородной недвижимости.

Кадастровая палата по Тульской области проведет день открытых дверей и горячую линию по дачным вопросам. Мероприятия пройдут в рамках Всероссийской недели правовой помощи владельцам загородной недвижимости.

На Дне открытых дверей будут присутствовать сотрудники регионального Управления Росреестра, риэлторы и нотариусы. Они ответят на вопросы туляков и расскажут, что можно строить на дачных участках, как оформить там прописку, как избежать лишнего налогового бремени и многое другое.

День открытых дверей пройдёт 21 мая, с 11.00 до 13.00, по адресу: ул. Комсомольская, д. 45. Горячая линия состоится 22 мая, с 10.00 до 12.00, по телефону: 77-32-78.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:40 +1
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