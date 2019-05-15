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В Туле отремонтируют два подземных перехода
Фото из архива Myslo.

В Туле отремонтируют два подземных перехода

Стоимость работ для одного подземного пешеходного перехода составляет около 3 млн рублей.

В этом году в Туле приведут в порядок переходы, расположенные на пересечении пр. Ленина с ул. Агеева и с ул. Каминского. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Рабочие заменят электрическую проводку и светильники, покрасят стены и потолки, заменят дождеприемные решетки, на полах обустроят новое покрытие из асфальтобетона, отремонтируют плитку на лестничных сходах и стенах на спусках в переходы. Для обеспечения водоотведения заменят насосное оборудование.

Также на спусках в подземные переходы обустроят навесы из поликарбоната.

Стоимость работ для одного подземного пешеходного перехода составляет около трех миллионов рублей.

В настоящее время подготовлена сметная документация. После ее проверки и утверждения администрация города подготовит аукционную документацию и разместит аукцион на сайте rts-tender.ru.

С подрядной организацией, выигравшей торги, будет заключен муниципальный контракт.

Завершить работы планируется в срок до 1 сентября.

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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 17:17 +3
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