Туляков приглашают на фестиваль детского модельного искусства

Организатором фестиваля выступает модельное агентство Gold — эксклюзивный представитель по Тульской области международного телепроекта «Топ-модель по-детски».

Данный проект создан для открытия и продвижения новых лиц и талантов в мир творчества, детского модельного шоу-бизнеса и детской fashion-индустрии по всему миру. Участники фестиваля будут отстаивать право представить нашу область в четвертом сезоне международного телепроекта «Топ-модель по-детски».

В программе фестиваля: конкурсные выступления лучших детей-моделей Тульского региона, выступление звезд эстрады, презентации новых коллекций всемирно известных брендов моделями агентства Gold, выступление победительниц фестиваля красоты и таланта «Краса России Тула — 2019».