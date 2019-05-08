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В Тульской области проверяют соблюдение правил перевозки детей
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области проверяют соблюдение правил перевозки детей

Рейдовые мероприятия будут проходить до конца летней оздоровительной кампании.

По поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе проводятся рейды по контролю за организованными автобусными перевозками детей.  Сотрудники областного правительства, а также Госавтоинспекции и Ространснадзора проверяют техническое состояние автобусов и соблюдение ПДД как водителями, так и пассажирами. 

Во время рейда в поселке Иншинский были проверены шесть школьных автобусов. Нарушений не выявлено: все транспортные средства технически исправны, дети и сопровождающие их взрослые пристегнуты. Пассажирам напомнили о важности соблюдения ПДД и вручили тематические памятки.

Рейды будут проходить до конца летней оздоровительной компании. Специалист проверят транспортные средства и организации, участвующие в перевозке детей в Туле и на федеральных трассах по пути в Москву, Калугу, Орел и другие регионы.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области напоминает, что перед любой детской организованной перевозкой необходимо подать уведомление в ГИБДД не позднее, чем за два дня (если перевозка осуществляется 1 или 2 автобусами). Уведомление можно подать через сайт Госавтоинспекции. Если перевозить детей будут 3 и более автобусов, подать заявку нужно не менее, чем за 10 дней. 

За несоблюдение правил перевозки детей предусмотрены штрафы: от 3000 до 5000 рублей для водителей, от 25000 до 50000 рублей для должностных и от 100000 до 200000 – для юридических лиц.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:26 +2
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