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МЧС: В Тульской области в ближайшие три часа начнется гроза

МЧС: В Тульской области в ближайшие три часа начнется гроза

При грозе прогнозируется усиление порывов ветра до 12-17 м/c.

По прогнозу регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 8 мая по территории Тульской области местами ожидаются грозы.

При грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/c.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта:

– держаться в стороне от воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций;

– если появились признаки приближения грозы, лучше переждать ее в помещении. Не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор и другие электробытовые приборы. Очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону – даже разряженный, он является магнитом для молний. Лучше всего во время грозы его выключить;

– если гроза застала под открытым небом, например в лесу, необходимо укрыться на участке с низкой порослью. Нельзя укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов, тополей. Лучше находиться на расстоянии 30 метров от отдельного высокого дерева;

– во время грозы нельзя находиться на воде и у воды.

Главное управление МЧС России по Тульской области предупреждает, что поджоги сухой травы на дачах и приусадебных участках могут привести к пожарам как в лесах, так и в населенных пунктах, а благодаря ветреной погоде огонь может быстро распространяться на большой территории. Его тушение потребует привлечения большого количества сил и средств.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного – 112.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:51 +3
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