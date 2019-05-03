Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию вернется теплая погода

Прогноз неутешительный: облачная и прохладная погода сохранится минимум до конца недели.

По прогнозам синоптиков, холодная и облачная погода сохранится до конца этой недели, сообщают СМИ со ссылкой на центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, суббота 4 мая станет дождливой, осадки прекратятся только ближе к полуночи. Ожидается, что температура воздуха днем поднимется до плюс 11, ночью — до плюс 10.

Тепло начнется возвращаться в воскресенье, ожидается, что днем воздух прогреется до 23 градусов тепла, ночью - до плюс 14.

Температурный фон относительно прохладный, чуть теплее станет только в воскресенье. Атмосферное давление после резкого понижения постепенно начнет расти, — отмечает ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

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