Фото из архива Myslo.
В Тульской области сохраняется высокий уровень пожароопасности
Будьте внимательны и осторожны.
3 мая на территории Алексинского, Суворовского, Плавского районов Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности — 4 класс.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности — предупреждению или денежному штрафу. В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.
Нарушители правил пожарной безопасности привлекаются к административной ответственности, в виде наложения штрафа:
- на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей;
- на должностных лиц — от 6000 до 15000 рублей;
- на юридических лиц — от 150000 до 200000 рублей.
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