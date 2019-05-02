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В Тульской области сохраняется высокий уровень пожароопасности
Фото из архива Myslo.

В Тульской области сохраняется высокий уровень пожароопасности

Будьте внимательны и осторожны.

3 мая на территории Алексинского, Суворовского, Плавского районов Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности — 4 класс.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности — предупреждению или денежному штрафу. В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.

Нарушители правил пожарной безопасности привлекаются к административной ответственности, в виде наложения штрафа:

  • на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей;
  • на должностных лиц — от 6000 до 15000 рублей;
  • на юридических лиц — от 150000 до 200000 рублей.
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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 21:30 +4
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