В Тульской области сохраняется высокий уровень пожароопасности

Фото из архива Myslo.

3 мая на территории Алексинского, Суворовского, Плавского районов Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности — 4 класс.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности — предупреждению или денежному штрафу. В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.

Нарушители правил пожарной безопасности привлекаются к административной ответственности, в виде наложения штрафа: