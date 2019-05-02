Мотосезон в Туле официально открыт. Фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

Старт мотосезону в Туле по традиции дал байк-парад по проспекту Ленина. С площади Победы колонна выдвинулась ровно в 14.23. Время выбрано не случайно. Дело в том, что каждый байкерский клуб имеет свой индивидуальный номер. Время 14:23 совпадает с индивидуальным номером байкерского клуба «Ночные волки» (Night Wolves), который и организовал это мероприятие. Номерной знак всегда присваивается в соответствии с первыми буквами слов из названия: N — это 14-я буква алфавита, W — 23-я.

Сотни мотоциклистов гулом железных коней приветствовали зрителей. Финишировала колонна на площади Ленина, где прошли праздничные мероприятия. Для зрителей здесь прошли зрелищные выступления мотофристайлеров.

Головокружительные трюки буквально заворожили зрителей. Каждое новое сальто срывало массу оваций и восторженных возгласов.

Не меньше внимания было приковано и к мотоциклам: туристические, спортивные, классические, внедорожные, спортивные, с необычными украшениями или раритетные. Посмотреть было на что!

Myslo пообщался с владельцами мотоциклов.

Андрей Щербаков:

– За рулем мотоцикла уже 20 лет. С самого детства всегда мечтал ездить на мотоцикле. Когда мне было 15, отец купил мне мой первый мотоцикл. Так и началась моя мотоистория. Я не фанат дальних поездок на мотоцикле, если ехать отдыхать, то лучше за рулем автомобиля. А поездка на мотоцикле для меня – это моральная разгрузка, удовольствие. Хоть на зиму приходится убирать мотоцикл в гараж, с друзьями, которые также неравнодушны к мотоциклам, общаемся круглый год. И открытие мотосезона это лишь повод увидеть всех вместе. Сейчас езжу на 12-м «Кавасаки», в том году его купил, до этого ездил на 9-м.

Николай Балалаев:

– Все мои друзья в детстве увлекались мотоциклами, так что это было просто неизбежно. Сначала ездил на спортивном мотоцикле, но со временем потерял к нему интерес. Купил себе обычный, но все время продолжал искать свою изюминку, и вот я ее нашел. Совершенно случайно наткнулся на него в интернете и сразу влюбился. Мотоцикл не самый мощный, 28 лошадиных сил, в основном это мотоцикл «Хонда», а сиденье от вообще лошади. Продавец находился в Крыму, взял друга, у которого был пикап, и поехали забирать. Теперь езжу только на нем, но правда только в хорошую погоду. В плохую не очень комфортно. А в хорошую – это даже в удовольствие, особенно по серпантину: ехать, ловить попутный ветер... Что касается открытия мотосезона, то есть же такое понятие как мотобратство, надо обязательно приехать и своих поддержать. А чем больше нас увидит людей, тем может быть водители станут более внимательны, будут аккуратнее ездить. Мотоцикл – опасный вид транспорта и требует внимания от всех участников дорожного движения.

Ольга Умникова:

– Шестой сезон уже катаюсь на мотоцикле. Друг как-то прокатил, и я заболела мотоциклами. По началу прятала мотоцикл от родных, но под конец сезона все же показала, вечно же не будешь прятать. Это уже второй мотоцикл. Раньше ездила на машине, но теперь о ней даже не вспоминаю. Зимой не езжу, становлюсь пешеходом, а летом только на мотоцикле. Мужчины к женщине на мотоцикле с опаской относятся, но в то же время и с интересом. Для меня мотоцикл – это вся моя жизнь. Если не глобальный ремонт, то сама его чиню, мне нравится этот процесс. В прошлом сезоне на нем ездила отдыхать в Анапу, хочется еще на нем отправиться, но в этом году наверное не получится. Вчера была в Орле, завтра может быть в Москву поеду. На открытие мотосезона пришла увидеть своих знакомых, с кем-то новым познакомиться. На самом деле не так много поводов в течение года собраться такой большой компанией. Мотобратство очень чувствуется, стоит даже просто остановиться застегнуть куртку и уже проезжающие останавливаются и спрашивают, не случилось ли чего, не нужна ли помощь. И мы, если проезжаем мимо мотоциклиста, который остановился, то тоже тормозим и уточняем, что случилось. Стараюсь ездить аккуратно, притормаживаю рядом с машиной, чтобы меня успел водитель заметить, дальний свет так же иногда помогает, чтобы меня заметили и яркий шлем. Яркие цвета они никогда не будут лишними на дороге.

Сергей Мозгов:

– В 2010 году купил себе мотоцикл. Всю жизнь мечтал, смотрел гонки и думал, что когда-нибудь у меня тоже будет свой мотоцикл. А тут появилась возможность и решил, что пора мечту осуществить. Купил тогда спортивный Yamaha YZF-R1. За эти годы побывал во многих городах ЦФО. Далеко особо не езжу, потому что у него посадка спортивная, а не туристическая, очень устаешь от дороги. Поездку на мотоцикле могу сравнить с полетом, с ощущением свободы. Открытие мотосезона – это конечно же встреча с друзей. В 2010 году я не был знаком ни с одним мотоциклистом, а сейчас их столько, что я никогда и не думал, что столько может быть. Постоянный состав в нашей тусовке не такой большой, кстати. Кто-то покатался год-два и ему надело, кто-то в аварию попал и испугался. Я в 2015 году серьезно «разложился», мотоцикл под списание. Но я для себя сделал вывод: аккуратнее ездить и не совершать таких глупых ошибок. Мотоцикл ошибок не прощает: была сухая погода, темное время суток, превысил скорость и вот так получилось. Но я за два года поднапрягся и заработал на новый. И теперь я снова в строю.

Наталья Ланская:

– Я с детства мечтала ездить на мотоцикле. В 2016 году отучилась в автошколе, купила мотоцикл. На тот момент машина уже была, а мотоцикл стал так сказать отдушиной – люблю скорость. Мальчики относятся с уважением. Как только появился мотоцикл, сразу же появилось много новых друзей. У автомобилистов такое невозможно. Здесь все открыты, все общаются, получается сплоченная крепкая семья. В прошлом году вынуждено продала мотоцикл и катаюсь пассажиром. Но думаю, что вскоре пересяду сноса на свой собственный мотоцикл. От этого сезона жду меньше аварий, меньше травм. Это очень опасное хобби, поэтому хотелось бы, чтобы все были живы-здоровы и к концу сезона нас не стало меньше.