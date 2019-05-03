На одном из тульских предприятий выявили 20 незаконных мигрантов

Сотрудники полиции на территории Тульской области продолжают мероприятия по выявлению нарушений в сфере миграции. Накануне полицейские проверили соблюдение иностранцами миграционного законодательства в одной из организаций под Тулой.

В ходе проведённого рейда зафиксировано 20 административных правонарушений. 19 из них – по статье 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации», ещё 1 – по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Кроме того, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в отношении должностных лиц, незаконно привлекавших иностранцев к трудовой деятельности.

Работа по выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере миграции проводится полицией в постоянном режиме.