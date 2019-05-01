Момент аварии с родстером BMW на Новомосковском шоссе попал на видео
Авторегистратор зафиксировал, как спорткар занесло, и он влетел в поток со встречной полосы.
Авария произошла вчера, 30 апреля, около 19.00 на Новомосковском шоссе в районе дома №13. Столкнулись четыре автомобиля. По первоначальным данным, Kia Cerato врезалась в родстер BMW, а затем в корейскую легковушку въехали «Лада» и Toyota.
Однако судя по ролику, который снял регистратор очевидца аварии, все было не так. На видео четко видно, как BMW резво выезжает со стороны автоцентра и движется по шоссе в сторону центра Тулы, затем его заносит и он влетает в поток машин.
Другой очевидец аварии пишет:
В ДТП никто не пострадал. Автомобили получили значительные механические повреждения.
Все обстоятельства аварии и виновного в ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.