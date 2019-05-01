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Момент аварии с родстером BMW на Новомосковском шоссе попал на видео
Фото Дмитрия Чербы. Видео Романа Павлова.

Момент аварии с родстером BMW на Новомосковском шоссе попал на видео

Авторегистратор зафиксировал, как спорткар занесло, и он влетел в поток со встречной полосы.

Авария произошла вчера, 30 апреля, около 19.00 на Новомосковском шоссе в районе дома №13. Столкнулись четыре автомобиля. По первоначальным данным, Kia Cerato врезалась в родстер BMW, а затем в корейскую легковушку въехали «Лада» и Toyota.

Однако судя по ролику, который снял регистратор очевидца аварии, все было не так. На видео четко видно, как BMW резво выезжает со стороны автоцентра и движется по шоссе в сторону центра Тулы, затем его заносит и он влетает в поток машин.

Другой очевидец аварии пишет:

– Я был очевидцем этого события. «Бэха» на дикой скорости вылетела от салона «Рено», стала понтоваться заносами и улетела мордой в стоящие на встречке машины. Это абсолютное уродство, слов нет. Выглядело страшно.

 

В ДТП никто не пострадал. Автомобили получили значительные механические повреждения.

Все обстоятельства аварии и виновного в ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

 

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:19 +3
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