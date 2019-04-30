В Туле завершается строительство двух детских садов

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Сегодня, 30 апреля, заместители главы администрации Тулы Надежда Токовая и Алексей Сорокин проконтролировали ход строительства дошкольных образовательных учреждений.

Побывали на двух стройплощадках: новые детсады — на 120 и 75 мест — строятся в Привокзальном округе Тулы. Первый, по муниципальному контракту, на улице Серебровской, 24, второй — в микрорайоне «Солнечный» на ул. Макаренко. Оба детсада полностью соответствуют всем современным требованиям, в том числе и по доступу маломобильных групп населения — детей, родителей и других посетителей с ограниченными возможностями.

Актуальная очередность для детей от ноля до трех лет в областном центре составляет 950 человек. И в самое ближайшее время ее в Туле намерены ликвидировать.

Заместитель главы администрации Тулы Надежда Токовая:

Надежда Токовая – В этом году мы планируем за счет внутренних резервов учреждений образования открыть 500 дополнительных мест. Плюс открытие двух новых детских садов в Привокзальном округе. Таким образом, для дошкольников у нас будет открыто более 600 мест. Президент России поставил нам задачу закрыть проблему очередности в детсады до 2021 года. В следующем году у нас запланировано открытие еще трех детских садов, также будут проведены мероприятия по открытию дополнительных групп в существующих детских учреждениях (еще порядка 300 мест). Поэтому мы не сомневаемся, что с поставленной задачей мы справимся.

Один из новых детских садов построен на ул. Серебровской, 24. Здание рассчитано на 120 мест.

Замглавы администрации Тулы Алексей Сорокин:

Алексей Сорокин – Строительство по муниципальному контракту с Управлением капитального строительства Тулы осуществляет подрядчик — ООО «Стройэталон финанс». На сегодняшний момент полностью возведена коробка, заканчивается облицовка, ведется внутренняя черновая отделка, устройство полов, перегородок, инженерных сетей. Территория сада расчищается под дальнейшее благоустройство: здесь планируются спортивные и малые архитектурные формы. Стоимость муниципального контракта составляет 163 млн рублей. Срок окончания строительства — август 2019 года. Это означает, что уже этой осенью юные туляки смогут посещать этот детский сад.

Второй детский сад на 75 мест строится в микрорайоне «Солнечный» на ул. Макаренко. Подрядчик — ООО «Витэсс» — строит его на средства застройщика, а город после ввода в эксплуатацию выкупит построенное и полностью готовое к приему детей здание. Сейчас идет подготовка необходимой для этого документации.

Срок сдачи объекта — октябрь 2019 года.

Генеральный директор ООО «Витесс» Александр Корякин:



Александр Корякин – Строительство детского сада «Солнышко» соответствует самым современным требованиям безопасности и доступности. Для маломобильных групп населения здесь предусмотрены дополнительные лифты, для доступа слабовидящих людей – специальная разметка. Детский садик рассчитан на 75 мест: это три группы по 25 детей. Строительство началось в прошлом году, а в настоящий момент завершаются отделочные работы. Все инженерные сети подведены. В июне 2019 года будет запущена котельная, отапливающая детский сад и весь микрорайон. В июне же завершим благоустройство территории. Полностью передача детского сада муниципалитету планируется в августе 2019 года.

К созданию дизайн-проекта подрядчик подошел творчески. В каждой группе — свое цветовое решение и, соответственно, мебель и игровые комплексы определенного дизайна и цветовой гаммы. В каждой группе — свой сказочный персонаж: обезьянки, лягушки. Садик непременно понравится детям!

Оборудование для детского сада полностью заказано. Это мебель, игровые комплексы, интерактивные доски. На территории обустроят современное безопасное резиновое покрытие, игровые комплексы, малые архитектурные формы. Всё это будет готово уже к концу лета. По мнению Александра Корякина, уже с нового учебного года юные туляки смогут посещать новый детский сад.

– Это хорошо, что в Туле строятся новые детские сады, в том числе в новых микрорайонах, что способствует развитию социальной инфраструктуры города. Туляки чувствуют улучшения. Об этом говорит и число обращений от горожан по устройству детей в дошкольные учреждения. Таких обращений стало гораздо меньше, – отметил депутат Тульской городской Думы, фракция «Единая Россия» Александр Фаистов.



