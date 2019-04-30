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Туляков приглашают на встречу с кинообозревателем Антоном Долиным

Туляков приглашают на встречу с кинообозревателем Антоном Долиным

Она состоится 6 мая в 19.00.

6 мая в большом зале «Октавы» состоится встреча с одним из самых известных и авторитетных российских журналистов и киноведов Антоном Долиным. Вместе с гостем зрители посмотрят и обсудят нашумевшую военную драму «Война Анны».

Антон Долин называет «Войну Анны» тихой сенсацией, самым откровенным и изобретательным фильмом на тему Холокоста, снятым в России. По сюжету шестилетняя девочка, которую сыграла Марта Козлова, прячется в каминной трубе немецкой комендатуры целые дни, месяцы, годы, и за пределами ее маленького мира идет большая война. 

«Война Анны» в этом году стала лучшим фильмом кинопремии «Золотой Орел – 2019» и там же получила приз за лучшую режиссуру. Академия кинематографических искусств тоже признала драму Алексея Федорченко лучшей картиной этого года. А на «Кинотавре-2018» исполнительница главной роли Марта Козлова была награждена дипломом жюри «За создание пронзительного образа войны глазами ребенка».     

Гость «Октавы» Антон Долин — кинокритик и журналист, главный редактор журнала «Искусство кино».

Антон дважды лауреат премии Гильдии киноведов и кинокритиков России за книги «Ларс фон Триер. Контрольные работы: Анализ, интервью. Догвилль: Сценарий» и «Герман: Интервью. Эссе. Сценарий».

Начало мероприятия в 19.00. Вход свободный, требуется предварительная регистрация.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:21 +1
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