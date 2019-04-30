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Губернатор Алексей Дюмин вручил государственные и региональные награды
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Алексей Дюмин вручил государственные и региональные награды

Торжественное мероприятие состоялось в Доме Дворянского собрания.

30 апреля в Колонном зале Дома Дворянского собрания губернатор Алексей Дюмин вручил государственные и региональные награды 26 выдающимся жителям Тульской области.

- Мы с вами встречаемся накануне Первомая. Этот день посвящен всем, кто своей энергией и трудом по самым разным направлениям, не останавливаясь перед достигнутым, вносит вклад в развитие родного края, - сказал в своем приветствии глава региона.

Губернатор отметил, что вся история тульской земли написана мастерами своего дела: промышленниками и оружейниками, работниками села, воинами и полководцами, деятелями науки и культуры.

- Сегодня именно вы – достойные продолжатели славной и великой истории Тульской области. Ответственно выполняя свои обязанности, вы вносите большой вклад в развитие региона и всей России. Здесь собрались люди самых разных профессий. Но всех нас объединяет любовь к своей родине, - подчеркнул Алексей Дюмин.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Таисия Лаврова. Таисия Ивановна проработала на «Туламашзаводе» более 50 лет. На предприятии ее знают как новатора и передовика производства. Регулярно выступая с рациональными предложениями, она внесла весомый вклад в повышение качества продукции.

Заместитель начальника цеха «Научно-производственного объединения «Сплав» Алексей Тихонов вносит серьезный вклад в выполнение гособоронзаказа. Модернизация оборудования предприятия, проведенная по его инициативе, позволила значительно снизить себестоимость производства. За свои достижения Алексей Александрович отмечен ведомственной наградой Министерства обороны Российской Федерации – медалью «Михаил Калашников».

Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ награждена Елена Павлова, главный зоотехник «Тульской Нивы». Всю свою жизнь Елена Александровна посвятила развитию животноводства. Она внедряет инновационные технологии в кормопроизводстве, и во многом благодаря ее труду предприятие выпускает высококачественную молочную продукцию.

Медали «Трудовая доблесть» III степени удостоена Людмила Галкина, учитель истории Веневского центра образования № 1. Людмила Николаевна руководит школьным краеведческим музеем, ежегодно организует автопробеги по местам боевой славы России, прививает детям ответственное отношение к миру, воспитывает настоящих патриотов.

Врач-кардиолог Тульской детской областной клинической больницы Оксана Хомякова награждена медалью «Трудовая доблесть» III степени. Оксана Ивановна постоянно изучает передовой опыт коллег и успешно внедряет в работу новые методики обследования и лечения детей.

Медалью «За милосердие» награждена Елена Минаева, президент общественной организации содействия инвалидам детства и их семьям «Маленькая страна – Мы есть!». Елена Леонидовна – человек, неравнодушный к чужой беде. Все свое время она посвящает работе на благо детей с ограниченными возможностями здоровья.

Благодарность губернатора Тульской области сегодня будет вручена Елене Багровой, представителю трудовой династии работников металлургической отрасли. У этой династии уже три поколения и 400 лет общего стажа работы на «Тулачермете».

Сегодня награды были вручены и победителям областного конкурса «Лучший по профессии». Среди них токарь «Туламашзавода» Сергей Болотов, акушерка Родильного дома №1 города Тулы Светлана Коровушкина, инженер-программист ООО «Девелопер Софт» Никита Кунашов, фрезеровщик Конструкторского бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова Александр Солодков, спасатель Управления противопожарной службы Евгений Харитонов.

- Для окружающих ваши заслуги стали ярким примером мастерства, целеустремленности и веры в себя. Вы как никто знаете, как важно любить свое дело, всегда стремиться стать в нем лучшим из лучших. Вы – надежная опора Тульской области. Именно благодаря таким людям, Тула по праву носит славное имя Мастерской России, - подчеркнул Алексей Дюмин.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:26 +2
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