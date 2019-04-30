Проспект Ленина замер в пробке из-за ДТП

Фото предоставлено очевидцем

В районе выезда с Калужского шоссе столкнулись четыре автомобиля.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, днем 30 апреля, в районе выезда с Калужского шоссе на пр. Ленина в Туле произошли два ДТП. Предположительно, столкнулись две легковушки, а также самосвал и еще один легковой автомобиль.

«Пострадавших нет, но пробка начинается от остановки «Ул. Мира»», — уточнил очевидец.

Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02.