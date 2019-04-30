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Проспект Ленина замер в пробке из-за ДТП
Фото предоставлено очевидцем

Проспект Ленина замер в пробке из-за ДТП

В районе выезда с Калужского шоссе столкнулись четыре автомобиля.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, днем 30 апреля, в районе выезда с Калужского шоссе на пр. Ленина в Туле произошли два ДТП. Предположительно, столкнулись две легковушки, а также самосвал и еще один легковой автомобиль.
 
«Пострадавших нет, но пробка начинается от остановки «Ул. Мира»», — уточнил очевидец.

 

Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:12 +2
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