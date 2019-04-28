Тулячка стала вице-чемпионкой России по боксу

Фото пресс-службы Федерации бокса Тульской области.

Дарья Абрамова в финале уступила сопернице из Бурятии.

В Кемерово завершился чемпионат России по боксу среди женщин. В соревнованиях приняли участие более 180 сильнейших спортсменок из 50 регионов страны.

Тульскую область представили Дарья Абрамова, Анастасия Кузякова, Озода Темирова и Анна Бучнева.

Настя Кузякова уступила двукратной чемпионке России, бронзовому призеру чемпионата Европы Наталье Самохиной из Новосибирской области, а Аня Бучнева - чемпионке мира и Европы, бронзовому призеру Олимпийских игр Анастасии Беляковой, представляющей Московскую и Челябинскую области. В категории до 48 килограммов Озода Темирова проиграла Алене Артемовой, представляющей Московскую и Ульяновскую области.

Дарья Абрамова стала вице-чемпионкой соревнований.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса Тульской области, в финале по очкам Даша уступила представительнице Республики Бурятия Людмиле Воронцовой (весовая категория до 57 кг).

Победители соревнований войдут в сборную России, а в октябре 2019 года в Улан-Удэ состоится чемпионат мира, который разыграет путевки на Олимпийские игры-2020.