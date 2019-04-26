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Где в Тульской области раздадут георгиевские ленточки: полный список
Фото Регионального центра подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области.

Где в Тульской области раздадут георгиевские ленточки: полный список

В Тульской области стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка».

25 апреля в преддверии Дня Победы в Тульской области стартовала акция «Георгиевская ленточка». Символ памяти и уважения к подвигу ветеранов на улицах Тулы раздавали Волонтеры Победы и юнармейцы.

Раздавать оранжево-черные ленты всем желающим будут вплоть до 9 мая. В следующий раз волонтеры выйдут на улицы города 30 апреля. Получить ленточки можно будет с 17.00 до 18.00 по следующим адресам:

  • ул. Октябрьская, 91, магазин SPAR;
  • пл. Ленина;
  • ул. Советская, 47, ТРЦ «Гостиный двор»;
  • ул. Пролетарская, 22, ТРЦ «РИО».

В Тульской области получить георгиевские ленты тоже можно. Полный список мест можно скачать по ссылке.

 

Акции «Георгиевская ленточка» всего 14 лет. В 2005 году она проходила только в Москве — тогда раздали всего 800 тысяч лент.

В этом году на улицы по всей России выйдут 30 тысяч волонтеров. Точки для раздачи лент будут находиться не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Ожидается, что в предстоящие две недели акция охватит все регионы России, а также более 90 стран мира.

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Акция "Георгиевская ленточка", Фото: 1
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