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Два блиндажа с останками: В Тульской области обнаружено массовое захоронение времен войны

Два блиндажа с останками: В Тульской области обнаружено массовое захоронение времен войны

По имеющимся данным, в Арсеньевском районе может находиться до 200 бойцов РККА.

На днях в Арсеньевском районе Тульской области, в лесу поисковики обнаружили два блиндажа с останками советских солдат. По имеющимся данным, там может находиться до 200 бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии.

Командир поискового отряда «Штурм» Михаил Булдаков рассказал Myslo, что 7 апреля 2019 года во время проведения поисковых работ на бывших позициях РККА был обнаружен засыпанный блиндаж с останками павших советских воинов.

Галерея
Раскопки РККА, апрель 2019 года, Фото: 1
Раскопки РККА, апрель 2019 года, Фото: 2
Раскопки РККА, апрель 2019 года, Фото: 3
Раскопки РККА, апрель 2019 года, Фото: 4
Раскопки РККА, апрель 2019 года, Фото: 5
Раскопки РККА, апрель 2019 года, Фото: 6
Раскопки РККА, апрель 2019 года, Фото: 7
Раскопки РККА, апрель 2019 года, Фото: 8
Раскопки РККА, апрель 2019 года, Фото: 9
 

А 9 апреля работы на месте обнаружения блиндажа были продолжены. И буквально в нескольких метрах был найден еще один блиндаж, также заполненный останками.

 

 
- На 99,9% - это бойцы 287-й стрелковой дивизии. Погибли, вероятнее всего, 31 марта 1942 года при отражении немецкого контрнаступления, — говорит Михаил Булдаков.
 
Раскопки возобновятся 17 апреля. По словам поисковиков, работы очень много. Сперва придется рыть дренажные траншеи, обустраивать колодец, чтобы откачать грунтовые воды: это место сильно затапливает.
 
По словам поисковиков, за последнее время это второе захоронение солдат такого масштаба. Первое, напомним, обнаружили в Ново-Яковлевке Новомосковского района Тульской области.
 
Работы будут продолжены.
 

 

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:44 +14
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