Два блиндажа с останками: В Тульской области обнаружено массовое захоронение времен войны

По имеющимся данным, в Арсеньевском районе может находиться до 200 бойцов РККА.

На днях в Арсеньевском районе Тульской области, в лесу поисковики обнаружили два блиндажа с останками советских солдат. По имеющимся данным, там может находиться до 200 бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии.

Командир поискового отряда «Штурм» Михаил Булдаков рассказал Myslo, что 7 апреля 2019 года во время проведения поисковых работ на бывших позициях РККА был обнаружен засыпанный блиндаж с останками павших советских воинов.

А 9 апреля работы на месте обнаружения блиндажа были продолжены. И буквально в нескольких метрах был найден еще один блиндаж, также заполненный останками.

- На 99,9% - это бойцы 287-й стрелковой дивизии. Погибли, вероятнее всего, 31 марта 1942 года при отражении немецкого контрнаступления, — говорит Михаил Булдаков.

Раскопки возобновятся 17 апреля. По словам поисковиков, работы очень много. Сперва придется рыть дренажные траншеи, обустраивать колодец, чтобы откачать грунтовые воды: это место сильно затапливает.

По словам поисковиков, за последнее время это второе захоронение солдат такого масштаба. Первое, напомним, обнаружили в Ново-Яковлевке Новомосковского района Тульской области.