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В Арсеньевском районе поисковики подняли останки ещё 30 красноармейцев
Фото Михаила Булдакова

В Арсеньевском районе поисковики подняли останки ещё 30 красноармейцев

За неделю на поверхность подняли останки 70 бойцов. По предварительным оценкам, в захоронении могут находиться от 200 до 400 воинов.

Поисковики отрядов «Штурм» и «Честь имею» подняли в Арсеньевском районе останки ещё 30 бойцов и командиров Красной армии. Об этом сообщил командир отряда «Штурм» Михаил Булдаков. Согласно архивным данным, найденные бойцы – военнослужащие 5-й стрелковой дивизии, погибшие 21-25 февраля 1943 года.

Эксгумационные работы стартовали 15 апреля – за это время поисковики подняли на поверхность останки 70 солдат и офицеров, а также множество боеприпасов, фрагментов обмундирования и предметов военного обихода. Все находки, не имеющие свободного гражданского оборота, поисковики передали сотрудникам полиции.

По предварительным оценкам, в двух лесных блиндажах могут находиться останки от 200 до 400 красноармейцев. Одновременно с полевыми работами поисковики проводят архивные исследования, чтобы проследить боевой путь войскового соединения и, по возможности, установить личности погибших.

В гостях у поисковой экспедиции побывали члены «Юнармии» – ребята познакомились с бытом, приемами и методикой работы поисковиков, побывали в полевом лагере и на месте проведения эксгумационных работ.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 17:15 0
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Место
Тульская областьАрсеньевский район

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