новости
новости
Регистрация
В преддверии Дня Победы в Туле пройдёт более 200 мероприятий

В преддверии Дня Победы в Туле пройдёт более 200 мероприятий

Одной из главных тем еженедельного оперативного совещания у губернатора Алексея Дюмина стала подготовка к празднованию 9 Мая.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала, что в День Победы в регионе пройдёт более 200 различных мероприятий. 7 мая по Тульской области проедут «Поезда памяти» – из Козельска, Белева, Венева и Черни стартуют железнодорожные составы. Их пассажиры – ветераны, военнослужащие и жители региона –  возложат цветы к воинским мемориалам на станциях по маршруту следования.

Во всех 3D-кинозалах покажут фильм «Солдатик», посвященный шестилетнему Сереже Алешкову, впоследствии выпускнику Тульского суворовского училища. Фильм был завершен при поддержке Алексея Дюмина и стал лауреатом Международного фестиваля «Кино – детям». В тульских музеях к годовщине Великой Победы откроются тематические выставки.

8 мая в сквере перед драматическим театром пройдёт большой концерт с участием артистов Тульской филармонии и народного артиста России Александра Домогарова. 9 Мая в амфитеатре Казанской набережной будет работать открытая площадка поэтических чтений «Стихи о войне», а в концертном зале областной филармонии состоится благотворительный праздничный концерт Тульского государственного хора «Аккорд Победе».

Ключевым событием станет военный парад, в котором примут участие более 1200 человек и более 70 единиц техники. После этого по Туле в седьмой раз пройдёт «Бессмертный полк». Формирование колонны начнется в 10.00 на ул. Менделеевской (со стороны цирка). По ходу движения будут организованы специальные точки доступа в парадную колонну:

  • с площади Ленина – только после прохождения основной части колонны,
  • с проспекта Ленина, на пересечении с улицами Гоголевская (с обеих сторон), Льва Толстого (с улицы Ф. Энгельса), Первомайская (с улицы Ф. Энгельса), Жаворонкова (с улицы М. Тореза).

Завершится праздник концертом с участием звезд отечественной эстрады. Также для туляков прогремит салют на набережной реки Упы и высотный фейерверк от стен Тульского кремля. Кроме того фейерверк пройдёт в восьми населенных пунктах Большой Тулы. Подробную афишу праздничных мероприятий читайте позже на Myslo.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:52 +2
Другие статьи по темам
Событие
празднование Дня Победыподготовка к праздникуоперативное совещание у губернатора9 Мая
Люди
Татьяна Рыбкина
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Звездные советы для тульских водителей: новый гороскоп от ГИБДД
Звездные советы для тульских водителей: новый гороскоп от ГИБДД
Пострадавший в ДТП под Алексином молодой человек умер в больнице
Пострадавший в ДТП под Алексином молодой человек умер в больнице
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.