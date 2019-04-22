В преддверии Дня Победы в Туле пройдёт более 200 мероприятий

Одной из главных тем еженедельного оперативного совещания у губернатора Алексея Дюмина стала подготовка к празднованию 9 Мая.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала, что в День Победы в регионе пройдёт более 200 различных мероприятий. 7 мая по Тульской области проедут «Поезда памяти» – из Козельска, Белева, Венева и Черни стартуют железнодорожные составы. Их пассажиры – ветераны, военнослужащие и жители региона – возложат цветы к воинским мемориалам на станциях по маршруту следования.

Во всех 3D-кинозалах покажут фильм «Солдатик», посвященный шестилетнему Сереже Алешкову, впоследствии выпускнику Тульского суворовского училища. Фильм был завершен при поддержке Алексея Дюмина и стал лауреатом Международного фестиваля «Кино – детям». В тульских музеях к годовщине Великой Победы откроются тематические выставки.

8 мая в сквере перед драматическим театром пройдёт большой концерт с участием артистов Тульской филармонии и народного артиста России Александра Домогарова. 9 Мая в амфитеатре Казанской набережной будет работать открытая площадка поэтических чтений «Стихи о войне», а в концертном зале областной филармонии состоится благотворительный праздничный концерт Тульского государственного хора «Аккорд Победе».

Ключевым событием станет военный парад, в котором примут участие более 1200 человек и более 70 единиц техники. После этого по Туле в седьмой раз пройдёт «Бессмертный полк». Формирование колонны начнется в 10.00 на ул. Менделеевской (со стороны цирка). По ходу движения будут организованы специальные точки доступа в парадную колонну:

с площади Ленина – только после прохождения основной части колонны,

с проспекта Ленина, на пересечении с улицами Гоголевская (с обеих сторон), Льва Толстого (с улицы Ф. Энгельса), Первомайская (с улицы Ф. Энгельса), Жаворонкова (с улицы М. Тореза).

Завершится праздник концертом с участием звезд отечественной эстрады. Также для туляков прогремит салют на набережной реки Упы и высотный фейерверк от стен Тульского кремля. Кроме того фейерверк пройдёт в восьми населенных пунктах Большой Тулы. Подробную афишу праздничных мероприятий читайте позже на Myslo.