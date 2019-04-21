«Яндекс. Учебник» придет в тульские школы

Документ подписали министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков, министр образования Тульской области Алевтина Шевелева, директор проекта «Яндекс.Лицей» Марина Суслова и директор проекта «Яндекс. Учебник» Дмитрий Растворов.



В рамках нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика» компания «Яндекс» способствует внедрению цифрового образования и инструментов электронного обучения для детей Тульской области, поясняет пресс-служба правительства Тульской области.



Данное соглашение позволит региону увеличить количество площадок, работающих по проекту «Яндекс.Лицей» по всей области, а также участвовать во всех дополнительных образовательных сервисах Яндекса.



Напомним, что 1 октября 2018 года в детском технопарке «Кванториум» г. Тулы был открыт первый в Тульской области «Яндекс.Лицей» для учащихся 8-9 классов. В 2018-2019 году работают три учебные группы по 12 человек. Детей учат работать на высоком языке программирования высокого уровня Python. Занятия для учащихся бесплатны.



С декабря 2018 года Тульская область также приняла участие во внедрении сервиса для начальной школы «Яндекс.Учебник». С «Яндекс.Учебником» работают более 800 учителей, 5600 учеников из 263 школ в 52 населенных пунктах Тульской области. Сервис включает задания по математике и русскому языку для начальной школы с автоматической проверкой и обратной связью. Они разработаны на основе примерных рабочих программ по предметам и с учётом Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.