Фото: Эльвира
В Пролетарском районе Тулы горит трава: огонь подбирается к жилым домам
Возгорание произошло на улице 1-й Песчаной. На месте работают пожарные.
Как сообщают очевидцы, в Туле на улице 1-й Песчаной, загорелась сухая трава. Огонь подбирается к частным домам. На месте работают пожарные расчёты.
Сотрудники МЧС напоминают жителям региона о недопустимости пала сухой травы и неукоснительном соблюдении правил безопасности:
- Не поджигайте траву и не сжигайте мусор на садовых участках (лучше закапывать отходы в подходящем месте). Если вы это все же начали делать – обязательно контролируйте ситуацию,
- Не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они могут воспламенить траву, мох и т. д.),
- Не сжигайте траву на природе, не оставляйте горящий огонь без присмотра. Тщательно тушите окурки и жженые спички перед тем, как выбросить их,
- Не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами, звоните по телефонам: 01 и 112.
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