В Пролетарском районе Тулы горит трава: огонь подбирается к жилым домам

Фото: Эльвира

Возгорание произошло на улице 1-й Песчаной. На месте работают пожарные.

Как сообщают очевидцы, в Туле на улице 1-й Песчаной, загорелась сухая трава. Огонь подбирается к частным домам. На месте работают пожарные расчёты.

Сотрудники МЧС напоминают жителям региона о недопустимости пала сухой травы и неукоснительном соблюдении правил безопасности: