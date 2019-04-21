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В Пролетарском районе Тулы горит трава: огонь подбирается к жилым домам
Фото: Эльвира

В Пролетарском районе Тулы горит трава: огонь подбирается к жилым домам

Возгорание произошло на улице 1-й Песчаной. На месте работают пожарные.

Как сообщают очевидцы, в Туле на улице 1-й Песчаной, загорелась сухая трава. Огонь подбирается к частным домам. На месте работают пожарные расчёты.

Сотрудники МЧС напоминают жителям региона о недопустимости пала сухой травы и неукоснительном соблюдении правил безопасности:

  • Не поджигайте траву и не сжигайте мусор на садовых участках (лучше закапывать отходы в подходящем месте). Если вы это все же начали делать – обязательно контролируйте ситуацию,
  • Не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они могут воспламенить траву, мох и т. д.),
  • Не сжигайте траву на природе, не оставляйте горящий огонь без присмотра. Тщательно тушите окурки и жженые спички перед тем, как выбросить их,
  • Не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами, звоните по телефонам: 01 и 112.
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 13:55 +6
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Место
Тулаулица 1-я Песчаная

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