новости
новости
Регистрация
В Туле пропала 80-летняя пенсионерка

В Туле пропала 80-летняя пенсионерка

Тамара Михайловна Белоусова ушла из дома 14 апреля и не вернулась.

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 80-летней жительницы поселка Скуратово Тамары Михайловны Белоусовой, которая 14 апреля вышла из дома и не вернулась.

Приметы: рост – 160-162 см, телосложение худощавое, глаза серо-голубые, волосы седые, собраны в пучок или хвост.  Была одета предположительно в серый плащ или сиреневую куртку, серый платок или сиреневый берет, чёрные сапоги.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, звоните по телефонам: 8(800)400-54-52, 8(906)530-46-69 или 112.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:08 +2
Другие статьи по темам
Событие
пропал человекпропала пенсионеркапоисковый отряд Лиза Алертпоиск пропавших
Место
ТулаСкуратово

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Луковый фестиваль в Епифани: 100 блюд из лука, секреты для дачников и Геннадий Малахов
Луковый фестиваль в Епифани: 100 блюд из лука, секреты для дачников и Геннадий Малахов
В воскресенье в Туле солнечно и до +17°С тепла
В воскресенье в Туле солнечно и до +17°С тепла
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.