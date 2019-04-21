В Туле пропала 80-летняя пенсионерка
Тамара Михайловна Белоусова ушла из дома 14 апреля и не вернулась.
Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 80-летней жительницы поселка Скуратово Тамары Михайловны Белоусовой, которая 14 апреля вышла из дома и не вернулась.
Приметы: рост – 160-162 см, телосложение худощавое, глаза серо-голубые, волосы седые, собраны в пучок или хвост. Была одета предположительно в серый плащ или сиреневую куртку, серый платок или сиреневый берет, чёрные сапоги.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, звоните по телефонам: 8(800)400-54-52, 8(906)530-46-69 или 112.
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