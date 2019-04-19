В субботу за порядком в Туле проследит Валерий Дорожкин

По всем вопросам жителям рекомендуется обращаться в городскую ЕДДС.

В субботу, 20 апреля, в администрации Тулы дежурит заместитель начальника управления по городскому хозяйству Валерий Дорожкин.

21 апреля за порядком в городе проследит заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Привокзальному округу Алексей Мазуров.