В субботу за порядком в Туле проследит Валерий Дорожкин
По всем вопросам жителям рекомендуется обращаться в городскую ЕДДС.
В субботу, 20 апреля, в администрации Тулы дежурит заместитель начальника управления по городскому хозяйству Валерий Дорожкин.
21 апреля за порядком в городе проследит заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Привокзальному округу Алексей Мазуров.
По любым вопросам тулякам следует обращаться в городскую ЕДДС по телефонам: 47-20-34, 47-20-37 и 1391.
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