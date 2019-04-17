Ремонт переезда на ул. Кирова: движение трамваев будет ограничено в ночные часы

Ранее сообщалось, что ограничения будут действовать круглосуточно до 30 мая.

В понедельник подрядчики приступили к работам по гарантийному обслуживанию участка дороги в районе переезда трамвайных путей на пересечении улиц Кирова и Хворостухина.

Ранее мы писали, что в связи с этим на улице Кирова 30 мая ограничат движение трамваев. Администрация города уточнила, что ограничения будут действовать только в ночное время – с 22.00 до 4.00.

Напомним, трамваи будут ходить по следующей схеме: