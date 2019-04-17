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Ремонт переезда на ул. Кирова: движение трамваев будет ограничено в ночные часы

Ремонт переезда на ул. Кирова: движение трамваев будет ограничено в ночные часы

Ранее сообщалось, что ограничения будут действовать круглосуточно до 30 мая.

В понедельник подрядчики приступили к работам по гарантийному обслуживанию участка дороги в районе переезда трамвайных путей на пересечении улиц Кирова и Хворостухина.

Ранее мы писали, что в связи с этим на улице Кирова 30 мая ограничат движение трамваев. Администрация города уточнила, что ограничения будут действовать только в ночное время – с 22.00 до 4.00.

Напомним, трамваи будут ходить по следующей схеме:

  • № 3 «Щегловская Засека – Московский вокзал»: ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Коминтерна,
  • № 7 «Щегловская Засека – стадион «Металлург»: ул. Марата – ул. Плеханова – ул. Металлургов,
  • № 11 «Щегловская Засека – Красный перекоп»: ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская –  ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля,
  • № 15 «Щегловская Засека – ул. Штыковая»: ул. Марата – ул. Епифанская – Демидовский путепровод – ул. Октябрьская – ул. Максима Горького.
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:07 +1
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