Ремонт переезда на ул. Кирова: движение трамваев будет ограничено в ночные часы
Ранее сообщалось, что ограничения будут действовать круглосуточно до 30 мая.
В понедельник подрядчики приступили к работам по гарантийному обслуживанию участка дороги в районе переезда трамвайных путей на пересечении улиц Кирова и Хворостухина.
Ранее мы писали, что в связи с этим на улице Кирова 30 мая ограничат движение трамваев. Администрация города уточнила, что ограничения будут действовать только в ночное время – с 22.00 до 4.00.
Напомним, трамваи будут ходить по следующей схеме:
- № 3 «Щегловская Засека – Московский вокзал»: ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Коминтерна,
- № 7 «Щегловская Засека – стадион «Металлург»: ул. Марата – ул. Плеханова – ул. Металлургов,
- № 11 «Щегловская Засека – Красный перекоп»: ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля,
- № 15 «Щегловская Засека – ул. Штыковая»: ул. Марата – ул. Епифанская – Демидовский путепровод – ул. Октябрьская – ул. Максима Горького.
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