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В поселке Товарковский почти неделю не устраняют порыв канализации
Фото и видео Дмитрия Дзюбина.

В поселке Товарковский почти неделю не устраняют порыв канализации

Люди опасаются ухудшения санитарной обстановки и вспышек инфекций.

Авария на канализационных сетях в Богородицком районе в микрорайоне Совхоз «Товарковский» недалеко от домов №2 и 3 произошла около недели назад.

– Я обращался в администрацию, там мне ответили, что сетями заведует водоканал. Сказали, что им передадут информацию. Однако до сих пор никаких мер не принято, – рассказал житель поселка Товарковский Илья Татаринов. – Мне интересно, люди, которые работают на насосной, не видят, что ли, что к ним ничего не течет?

Жители отмечают, что запах нечистот присутствует не только на улице, но и в домах №2 и 3. Люди опасаются ухудшения санитарной обстановки и вспышек инфекций. 

Просим компетентные органы обратить внимание на эту ситуацию!

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:39 +3
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Тульская область

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