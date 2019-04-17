Что нужно знать пассажирам автобусов и маршруток: памятка от ГИБДД

Общественный транспорт имеет повышенный уровень опасности – при ДТП могут пострадать не только пешеходы на дороге, но и пассажиры в салоне. По статистике, с начала года в Туле зарегистрировано более 20 ДТП, с участием пассажирских автобусов.

Полицейские призывают всех пассажиров общественного транспорта соблюдать основные правила безопасности:

ожидайте общественный транспорт только на посадочной площадке, а если ее нет, то на тротуаре или обочине, но в любом случае – подальше от проезжей части дороги,

учитывайте, что остановка трамвая почти всегда бывает на середине проезжей части и пешеходу приходится пересекать её. ПДД требуют от водителей автомобилей пропустить пешеходов, идущих к остановившемуся трамваю или от него. Но все равно надо быть предельно внимательным и, прежде чем идти к трамваю, необходимо посмотреть по сторонам и убедиться в безопасности перехода,

запрещается входить и выходить из транспорта до его полной остановки, прислоняться к дверям и открывать их во время движения, высовывать головы и руки в окна,

при движении держитесь за поручни, и стойте лицом в сторону движения – так вы сможете вовремя заметить опасность и отреагировать на неё,

будьте осторожнее с зонтами, тростями и другими предметами с острыми и выступающими краями,

готовьтесь к выходу заранее, не торопитесь. Не спешите обходить транспортное средство, выходя из-за него на проезжую часть. Дождитесь, пока водитель отъедет от остановки, и дойдите до ближайшего перехода,

если вы едете с детьми, выходите первыми – в противном случае ребенок может упасть под колеса либо выбежать на проезжую часть.

Действия пассажиров при аварийной ситуации в общественном транспорте – столкновении, перевороте, опрокидывании:

сгруппируйтесь, крепче ухватитесь за поручни, старайтесь избежать падения,

упритесь ногами в пол, руками в спинку переднего сиденья, голову наклоните вперед,

покиньте транспорт через двери, окна, аварийные выходы,

при заклинивании дверей или давке, разбейте окно подручными средствами и выходите, очистив оконный проём от осколков,

при повреждении основного провода, самые безопасные места в трамвае или троллейбусе – сидячие. Оторвите ноги от пола, не прикасайтесь к стенам и поручням. Выходите из электротранспорта одним прыжком, одновременно двумя ногами вперед, чтобы не замкнуть цепь,

после ДТП желательно отойти от транспортного средства на 10-15 метров,

При перевозке пассажиров водитель автобуса обязан: