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Что нужно знать пассажирам автобусов и маршруток: памятка от ГИБДД

Что нужно знать пассажирам автобусов и маршруток: памятка от ГИБДД

Тульская Госавтоинспекция напоминает тулякам о необходимости соблюдения мер безопасности в общественном транспорте.

Общественный транспорт имеет повышенный уровень опасности – при ДТП могут пострадать не только пешеходы на дороге, но и пассажиры в салоне. По статистике, с начала года в Туле зарегистрировано более 20 ДТП, с участием пассажирских автобусов.

Полицейские призывают всех пассажиров общественного транспорта соблюдать основные правила безопасности:

  • ожидайте общественный транспорт только на посадочной площадке, а если ее нет, то на тротуаре или обочине, но в любом случае – подальше от проезжей части дороги,
  • учитывайте, что остановка трамвая почти всегда бывает на середине проезжей части и пешеходу приходится пересекать её. ПДД требуют от водителей автомобилей пропустить пешеходов, идущих к остановившемуся трамваю или от него. Но все равно надо быть предельно внимательным и, прежде чем идти к трамваю, необходимо посмотреть по сторонам и убедиться в безопасности перехода,
  • запрещается входить и выходить из транспорта до его полной остановки, прислоняться к дверям и открывать их во время движения, высовывать головы и руки в окна,
  • при движении держитесь за поручни, и стойте лицом в сторону движения – так вы сможете вовремя заметить опасность и отреагировать на неё,
  • будьте осторожнее с зонтами, тростями и другими предметами с острыми и выступающими краями, 
  • готовьтесь к выходу заранее, не торопитесь. Не спешите обходить транспортное средство, выходя из-за него на проезжую часть. Дождитесь, пока водитель отъедет от остановки, и дойдите до ближайшего перехода,
  • если вы едете с детьми, выходите первыми – в противном случае ребенок может упасть под колеса либо выбежать на проезжую часть.

Действия пассажиров при аварийной ситуации в общественном транспорте – столкновении, перевороте, опрокидывании:

  • сгруппируйтесь, крепче ухватитесь за поручни, старайтесь избежать падения,
  • упритесь ногами в пол, руками в спинку переднего сиденья, голову наклоните вперед,
  • покиньте транспорт через двери, окна, аварийные выходы,
  • при заклинивании дверей или давке, разбейте окно подручными средствами и выходите, очистив оконный проём от осколков,
  • при повреждении основного провода, самые безопасные места в трамвае или троллейбусе – сидячие. Оторвите ноги от пола, не прикасайтесь к стенам и поручням. Выходите из электротранспорта одним прыжком, одновременно двумя ногами вперед, чтобы не замкнуть цепь,
  • после ДТП желательно отойти от транспортного средства  на 10-15 метров, 

При перевозке пассажиров водитель автобуса обязан:

  • заботиться о безопасности людей во время движения, при общении с пассажирами быть вежливым и корректным,
  • строго соблюдать ПДД, правила перевозки пассажиров, должностную инструкцию и другие нормативные документы,
  • объявлять остановки, внимательно следить за посадкой и высадкой пассажиров,
  • начинать движение только после полного закрытия всех дверей автобуса,
  • на остановках подъезжать вплотную к тротуару и останавливаться в зоне, ограниченной дорожными знаками,
  • производить посадку пассажиров в автобус, исходя из технических норм вместимости,
  • при трудных погодных условиях вести автобус с безопасной скоростью,
  • при обнаружении неисправности во время движения, съехать с проезжей части дороги, включить аварийную сигнализацию, сообщить пассажирам об опасности выхода на проезжую часть, выставить знак аварийной остановки и доложить о неисправности диспетчеру.
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:39 0
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