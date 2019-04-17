Что нужно знать пассажирам автобусов и маршруток: памятка от ГИБДД
Тульская Госавтоинспекция напоминает тулякам о необходимости соблюдения мер безопасности в общественном транспорте.
Общественный транспорт имеет повышенный уровень опасности – при ДТП могут пострадать не только пешеходы на дороге, но и пассажиры в салоне. По статистике, с начала года в Туле зарегистрировано более 20 ДТП, с участием пассажирских автобусов.
Полицейские призывают всех пассажиров общественного транспорта соблюдать основные правила безопасности:
- ожидайте общественный транспорт только на посадочной площадке, а если ее нет, то на тротуаре или обочине, но в любом случае – подальше от проезжей части дороги,
- учитывайте, что остановка трамвая почти всегда бывает на середине проезжей части и пешеходу приходится пересекать её. ПДД требуют от водителей автомобилей пропустить пешеходов, идущих к остановившемуся трамваю или от него. Но все равно надо быть предельно внимательным и, прежде чем идти к трамваю, необходимо посмотреть по сторонам и убедиться в безопасности перехода,
- запрещается входить и выходить из транспорта до его полной остановки, прислоняться к дверям и открывать их во время движения, высовывать головы и руки в окна,
- при движении держитесь за поручни, и стойте лицом в сторону движения – так вы сможете вовремя заметить опасность и отреагировать на неё,
- будьте осторожнее с зонтами, тростями и другими предметами с острыми и выступающими краями,
- готовьтесь к выходу заранее, не торопитесь. Не спешите обходить транспортное средство, выходя из-за него на проезжую часть. Дождитесь, пока водитель отъедет от остановки, и дойдите до ближайшего перехода,
- если вы едете с детьми, выходите первыми – в противном случае ребенок может упасть под колеса либо выбежать на проезжую часть.
Действия пассажиров при аварийной ситуации в общественном транспорте – столкновении, перевороте, опрокидывании:
- сгруппируйтесь, крепче ухватитесь за поручни, старайтесь избежать падения,
- упритесь ногами в пол, руками в спинку переднего сиденья, голову наклоните вперед,
- покиньте транспорт через двери, окна, аварийные выходы,
- при заклинивании дверей или давке, разбейте окно подручными средствами и выходите, очистив оконный проём от осколков,
- при повреждении основного провода, самые безопасные места в трамвае или троллейбусе – сидячие. Оторвите ноги от пола, не прикасайтесь к стенам и поручням. Выходите из электротранспорта одним прыжком, одновременно двумя ногами вперед, чтобы не замкнуть цепь,
- после ДТП желательно отойти от транспортного средства на 10-15 метров,
При перевозке пассажиров водитель автобуса обязан:
- заботиться о безопасности людей во время движения, при общении с пассажирами быть вежливым и корректным,
- строго соблюдать ПДД, правила перевозки пассажиров, должностную инструкцию и другие нормативные документы,
- объявлять остановки, внимательно следить за посадкой и высадкой пассажиров,
- начинать движение только после полного закрытия всех дверей автобуса,
- на остановках подъезжать вплотную к тротуару и останавливаться в зоне, ограниченной дорожными знаками,
- производить посадку пассажиров в автобус, исходя из технических норм вместимости,
- при трудных погодных условиях вести автобус с безопасной скоростью,
- при обнаружении неисправности во время движения, съехать с проезжей части дороги, включить аварийную сигнализацию, сообщить пассажирам об опасности выхода на проезжую часть, выставить знак аварийной остановки и доложить о неисправности диспетчеру.
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