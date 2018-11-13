Качество воды, мост через Упу и мусорная «Хартия»: о чем спрашивали Евгения Авилова жители Плеханово и Хрущево

До конца ноября глава администрации города и его команда будут проводить встречи с гражданами в округах Большой Тулы.

Первая встреча состоялась 12 ноября в Доме культуры поселка Плеханово. К 19.00 зал ДК был полон.

Пришли старшие по домам и улицам, активисты ТОСов (территориальных органов самоуправления. – Прим. авт.) и просто неравнодушные жители.

Перед началом встречи жители могли проконсультироваться у сотрудников всех подразделений администрации города, а также управляющих компаний, специалистов компании «Хартия» (региональный мусорный оператор. – Прим. авт.).

Максим Щербаков, начальник главного территориального управления по Зареченскому территориальному округу, отчитался о выполнении того, что просили сделать жители на прошлых встречах. Например, отсыпана щебнем ул. Клубная и установлены дополнительные 7 уличных светильников на ул. Окружной в деревне Барсуки. По программе «Большая Тула – Светлый город – 2018» проведено освещение территории у Богоявленского храма и ул. Прудной в селе Хрущево. Заасфальтированы 9 улиц, еще 19 отсыпаны щебнем, установлено освещение на 25 объектах, 600 кв. м территории обработано от борщевика Сосновского. В Плеханово завершено строительство ФАПа. Ориентировочно его открытие намечено на 16 ноября 2018 года, а принимать пациентов в новом ФАПе фельдшер начнет с декабря.

– На 2019 год запланирована установка уличного освещения по ул. Гайдара в Плеханово, строительство футбольного поля на территории ФОКа на ул. Заводской и решение инфраструктурных вопросов по ЖКХ, – рассказал о планах Максим Щербаков. – В этом году будет смонтирована станция подготовки воды для котельной. Через 10 дней качество воды в теплообменнике значительно улучшится, трубы не будут забиваться. Актив жителей пригласят на объект и покажут, как всё работает.

Когда глава теруправления сказал, что в 2019-2020 годха планируется строительство станции обезжелезивания, в зале заволновались: мол, как же так? Обещали раньше!

На вопрос жителей, почему переносят сроки, глава администрации Евгений Авилов ответил так:

– Такой сложный объект начинается с технического задания и выполнения проекта. Проект станции обезжелезивания разработан и согласован с «Тулагорводоканалом». Сейчас мы на стадии технической оценки проекта и проверки сметной документации. Да, мы планировали приступить к строительству в 2018 году. Но в проект пришлось вносить изменения и корректировки. Требовалось также заключение экспертов – каким именно способом очищать воду, как утилизировать отходы. Выбор решения сильно отражается на цене станции. А городской кошелек один. На 170 млн руб. можно построить станцию очистки воды, а можно – детский садик на 20 мест.

По словам Авилова, коммунальные сети в Ленинском районе сильно изношены. На их полную реконструкцию требуется 6 млрд руб., что составляет целый бюджет развития города на два года!

– Мы берем на себя обязательства, которые можем выполнить. Построить станцию обезжелезивания – не сарай поставить. Это сложный объект. Мы всегда обращаемся к жителям – если вы знаете, как сделать быстрее, говорите! Мы с удовольствием примем все предложения, – добавил глава администрации.

На встрече Евгений Авилов рассказал также, что в поселке была проведена большая работа по сносу незаконных строений. Эта работа будет продолжена в 2019 году – в планах снести еще 30 самостроев и привести территорию в благоустроенное состояние.

А затем больше двух часов глава администрации отвечал на вопросы жителей.

Владимир Васильев попросил помочь с площадками для городошного спорта:

– У меня в секции занимаются и 5-летние, и 50-летние. В Туле есть чемпионы первенства Европы по городкам. Летом мы проводили спартакиаду по городошному спорту, но площадки у нас под занятия и соревнования нет. Поможете сделать?

– Мы всегда исходим из количества жителей, занимающихся тем или иным видом спорта. Можно обустроить площадку для городошного спорта возле ФОКа на Заводской, – ответил Евгений Авилов.

Надежда Токовая, зам. главы администрации Тулы по социальной политике, добавила, что в местной школе провели опрос – о возможности строительства площадки под городки по «Народному бюджету». Но проект не поддержали жители. Да и желающих играть в городки, судя по анкетированию, было маловато.

Сергей Морозов поблагодарил главу администрации за светофор, установленный по просьбам жителей Плеханово на оживленной трассе. И спросил про развитие транспортной системы не только поселка, а всего города:

– Большинство жителей поселка работают в Туле. Проезд по Заречью к поселку есть по набережной Дрейера. От улицы Заварной до улицы Сакко и Ванцетти дорога узкая и убитая. Как бы ее отремонтировать?

По словам Евгения Авилова, ремонт дорог, в том числе и в областном центре, не только на контроле администрации города, но и у губернатора.

– Я ехал на встречу именно по набережной Дрейера. Да, поток машин большой, пробки. Эта улица в планах по ремонту. Причем в следующем году мы подготовим проект по ее расширению – это необходимо, так как будем строить мост через Упу, нужна развязка. Цена моста 850 млн руб. В декабре Тульская городская Дума примет решение по строительству нового моста через Упу.

По поручению губернатора возле Музея оружия будем отсыпать стоянку для машин. В дальнейшем, скорее всего, вокруг музея будет кольцевое движение.

Алексей Николаевич с улицы Горской попросил сделать тротуар по улице Ленина:

– Через ручей нет ни мостика, ни тротуара. Как перейти?

– 16 ноября администрация Тулы будет согласовывать с министерством транспорта и дорожного строительства планы работ на 2019 год по региональным дорогам. Тротуар вдоль региональной дороги – в приоритете, но это зона ответственности министерства, – пояснил глава администрации.

– А что с очистными сооружениями? – не унимался Алексей Николаевич.

– Давайте расставлять приоритеты. Сначала наличие воды, затем качество воды, а уж потом очистные. Вопрос прорабатывается в рамках заключения концессионного соглашения с водоканалом. Очистные для поселка обойдутся бюджету в 250 млн руб.

– Наш поселок сильно изменился за последние годы. Спасибо вам большое, – эти слова жительницы Плеханово зал поддержал аплодисментами. А вопрос у женщины был про деньги. – Нам присылают квитанции ОЕИРЦ за капремонт и отопление. Уже 4 месяца мы платим за эти услуги по одной квитанции. А проблема в том, что льготы, положенные многим плехановцам, теплоснабжающая организация не возвращает жителям. В этом виноват ООО «Теплоресурс». Почему мы должны это терпеть?

По словам гендиректора теплоснабжающей организации, вопрос будет решен в ближайшие дни, льготы будут предоставлены в полном объеме.

Жительница многоквартирного дома по ул. Заводской тоже пожаловалась на эту ресурсоснабжающую организацию:

– В нашем доме планируют установить насос для горячего водоснабжения. За чей счет будет электропитание к этому насосу? У нас уже стоит один насос – на системе отопления. Содержать еще один – для нас значительная ноша. Тем более такое техническое решение предложено компанией, поставляющей ресурс.

– Без решения общего собрания жителей никакие приборы в вашем доме никто не может устанавливать. Основная причина того, что вода подается в дом ниже нормативной температуры в 60 градусов, – изношенные сети, – пояснил Евгений Авилов и, обращаясь к директору ООО «Теплоресурс», сказал, – жители платят за услугу, и их не должно волновать, каким образом вы нагреваете воду до нужной температуры. Оплата электроэнергии для насоса не разорит вашу компанию. Надо идти на уступки жителям.

По словам директора ООО «Теплоресурс», компания заменила трубы, идущие к проблемному дому. В следующем году эти работы будут продолжены. Но пока единственное техническое решение – установка насоса. Расходы на электропитание прибора компания берет на себя.

Были жалобы и на качество отопления. 18 градусов в квартире – не разгуляешься. Почему нельзя сделать теплее? – интересовались плехановцы.

По словам начальника ГЖИ Тульской области Леонида Ивченко, если в квартире холодно, надо сообщить об этом в областную ГЖИ. Сотрудник ГЖИ без уведомления ресурсоснабжающей организации проверит, какая температура у теплоносителя, поступающего на дом. Если она меньше температурного графика, поставщика ресурса сурово накажут.

– Я готов каждую субботу приезжать в поселок и разбирать вопросы с отоплением. Если надо, и на котельную съездим, проверим теплоноситель. И сразу будет понятно, кто виноват и что делать, – резюмировал Евгений Авилов.

Елена Шахова попросила установить детскую площадку в частном секторе микрорайона Банино, где нет ни одной площадки.

– К сожалению, сегодня вашу территорию мы не можем включить в программу «Формирование городской комфортной среды» на 2019 год – список проектов уже представлен тулякам. Площадку можно установить на грант ТОСа. Есть ли в вашем микрорайоне ТОС? – поинтересовался Евгений Авилов. Оказалось, что нет. Глава администрации удивился. – Во как! Деньги даем, а брать некому. Организовывайте ТОС. Мы выделяем средства на поддержку местного самоуправления, гранты ТОСы используют, в том числе, и на развитие территорий – установку спортивного оборудования, детских площадок.

Ольга, молодая мама из дома №13, подняла насущный вопрос – о мусоре:

– Контейнерную площадку установили у главного входа в школу. Рядом сквер с вечным огнем. Я обращалась в Роспотребнадзор, но оказывается, санитарные нормы не нарушены – 20 метров от входа в школу выдержаны. Эта площадка практически единственная на поселке, она часто переполнена, от нее постоянно воняет.

– Дети и мусор несовместимы, – согласился Евгений Авилов. И предложил следующее: – Неделю даю срок местной администрации, чтобы подобрать место для контейнерной площадки вдали от школы. Напоминаю, что с нового года содержание контейнерных площадок на неразграниченных территориях – зона ответственности муниципалитета. Надо делать закрытую площадку, например с ключами или кодовыми замками, как в Туле.

Вообще вопрос с мусором волновал многих. Старшие по домам хотели знать, как именно будет вывозить мусор региональный мусорный оператор. Кто и, главное, за какие деньги будет убирать контейнерную площадку?

– С 1 декабря 2018 года компания «Хартия» будет вывозить мусор как мусоровывозящая организация по тарифам, которые действуют для таких компаний. С 1 января 2019 года «Хартия» будет работать как региональный мусорный оператор с соответствующим тарифом. Региональный оператор отвечает за состояние контейнеров и отсутствие в них мусора. Ответственность за чистоту контейнерных площадок лежит на органах местного самоуправления, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Но по правилам благоустройства управляющие компании обязаны организовать место сбора мусора. Муниципалитеты будут отвечать за содержание контейнерных площадок в местах стихийных свалок и на неразграниченных территориях. Обязанность УК содержать контейнерные площадки МКД сохраняется, – пояснил Владислав Галкин, первый зам. главы администрации Тулы.

На вопрос – а не получится ли, что за мусор придется платить и УК, и «Хартии» – начальник ГЖИ Леонид Ивченко пояснил, что будет заниматься надзором за регоператором. А Евгений Авилов добавил, что содержание в чистоте территории, в том числе и контейнерной площадки – обязанность УК, оплаченная жителями в строке «содержание жилья». И если УК не работает, ее надо просто менять.

Следующая встреча главы администрации Тулы Евгения Авилова с жителями состоится 13 ноября в 19.00 в поселке Иншинский.

График проведения встреч администрации города с жителями Большой Тулы. Начало встреч в 19.00