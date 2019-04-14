«Краса Тулы — 2019» — 23-летняя Полина Плохих

Фото Дмитрия Дзюбина.

Конкурс «Краса Тулы — 2019» прошел в рамках седьмого Всероссийского фестиваля моды и красоты Fashion Style. Фестиваль проходит два дня, 13 и 14 апреля, и конкурс «Краса Тулы» стал приятным и красивым завершением первого дня.

В финальном шоу приняли участие 18 прелестных девшек. Отличие конкурса «Краса Тулы» от конкурса «Мисс Тула» в том, что в нем свои силы могут попробовать девушки даже невысокого роста — жесткого ограничения в этом параметре нет.

Для жюри и зрителей организаторы подготовили три конкурсных выхода: «Приветствие», показ новой коллекции одного из мультибрендовых бутиков и выход в вечерних платьях.

Отдельная номинация — творческий конкурс, в котором по своему желанию девушки могли показать свои таланты и побороться за титул «Мисс Талант».

По традиции свою номинацию учредил и наш медиахолдинг. На официальном сайте еженедельника «Слобода» — портале Myslo.ru — прошло голосование за участниц. Победительницей этого голосования, обладательницей титула «Мисс «Слобода» и подарка от нашей редакции стала очаровательная Наталья Шеина.

Также девочки получили титулы, наиболее отражающие их внутренние и внешние качества. Итак…

Ирина Ивасишина — «Мисс Реклама».

Полина Плохих — «Мисс Подиум».

Александра Крахмаль — «Мисс Фото».

Эмилия Семеновская — «Мисс Обаяние».

Дарья Лукьянова — «Мисс Нежность».

Любовь Новикова — «Мисс Грация».

Карина Полякова — «Мисс Вдохновение».





Дарья Саляхова — «Мисс Артистичность».

Анастасия Соболева — «Мисс Очарование».

Наталья Шеина — «Мисс Фантазия».

Виктория Перцева — «Мисс Стиль».

Алена Гапизова — «Мисс Шарм».

Светлана Иванова — «Мисс Фитнес».

Ольга Гайдукова — «Мисс Улыбка».

Людмила Гладыш — «Мисс Оригинальность».

Титул «2-я Краса Тулы — 2019» выиграла Татьяна Котельникова.

Титул «1-я Краса Тулы — 2019» достался Анне Андреевой.

Почетный титул «Юная Краса Тулы — 2019» жюри присудило Марии Медведевой.

Среди девушек, которые демонстрировали свой талант, пальму первенства отдали Светлане Ивановой, которая показала акробатический этюд в кольце.

Ну в королевой вечера, обладательницей титула «Краса Тулы — 2019» стала Полина Плохих. Девушка не могла сдержать эмоций и чуть не плакала, когда Эвелина Каменчук, «Краса Тулы — 2018» надевала Полине корону.

Полине Плохих 23 года, девушка уже окончила вуз с красным дипломом и сейчас работает по профессии — юристом.

- Сейчас я испытываю огромную радость и облегчение, — поделилась с нами Полина. — Я очень ждала этого. На конкурс «Краса Тулы — 2019» я шла только с одной целью — победить, любой другой результат меня бы не устроил. Очень долгая подготовка к конкурсу, нервы сдают, все так волнительно… Хотелось, чтобы все было идеально! В 2017 году я уже участвовала в конкурсе «Мисс Тула» и стала там второй вице-мисс. Так вот там я участвовала ради удовольствия, у меня не было цели победить. А здесь была!





— Где хранишь свои короны?

- Корона с конкурса «Мисс Тула» стоит под телевизором, чтобы было видно. А зимой я ее вешаю на елку как украшение. И вот сейчас к ней вторая прибавится.

— Твои пожелания всем девочкам, которые так же захотят участвовать в конкурсах красоты…

- Желаю здоровой конкуренции. Я когда шла на конкурс, главная цель была — победить. А потом я подумала, если нет, то уже хорошо то, что я нашла здесь столько новых друзей, познакомилась со столькими хорошими девчонками. В таких конкурсах надо обязательно участвовать, если есть желание, они внутренне возводят тебя на новый уровень. Я еще хочу своей победой порадовать маму и папу, им это очень приятно. Теперь я хочу принять участие в каком-нибудь профессиональном конкурсе для юристов, хочу доказать маме, что я не зря училась пять лет и что-то могу!